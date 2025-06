Koliko dugo pas može da ostane sam? Samo 4 rase lako izdrže 8 sati dok ste na poslu

Prije nego što ostavite psa na osam sati zbog radnog vremena koje iziskuje vaš posao, razmislite dvaput.

Činjenica je da mnogi vlasnici pasa, zbog posla i svakodnevnih obaveza, svoje ljubimce ostavljaju same kod kuće i po osam sati dnevno. Iako to nije idealno, za većinu ljudi je to realnost savremenog života - posao jednostavno zove. Ipak, koliko dugo je u redu da pas ostane sam?