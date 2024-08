Zašto psi jedu travu? Skoro svi vlasnici bi odgovorili da to rade zbog stomaka

Gotovo da nema vlasnika koji nije vidio svog psa kako jede travu. Evo šta stoji iza toga!

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mnogi vlasnici posmatraju svoje kućne ljubimce kako grickaju travu u raznim situacijama. Neki ljudi to smatraju prirodnim, dok su drugi zabrinuti za zdravlje svog ljubimca. Psi su fakultativni mesožderi, što znači da je njihov sistem za varenje prilagođen varenju i životinjske i biljne hrane. Međutim, trava nije isto što i žito, povrće ili voće. Pas, za razliku od krave, ne može da je svari. Stoga, kada pas jede travu, ona prolazi kroz probavni sistem skoro netaknuta i eliminiše se iz tijela izmetom ili povraćanjem.

Pa, zašto pas jede travu ako nije hranljiva za njega? Razloga je više: od onih bezazlenih, poput želje za zabavom i radoznalosti, do ozbiljnijih, poput pretjeranog stresa ili problema sa sistemom za varenje. Naučite kako da znate da li je vaš pas koji jede travu problem koji zahtjeva konsultaciju sa veterinarom.

Da li je kriva neuravnotežena ishrana?

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca brinu da je razlog zbog kojeg njihovi ljubimci počinju da jedu travu, to što imaju ishranu sa malo određenog hranljivog materija. Pošto psi ne mogu da svare ovu biljku, ne jedu je zbog nedovoljno uravnotežene ishrane - ne bi donijela nikakav rezultat. Razlozi zbog kojih psi (čak i oni koji su hranjeni uravnoteženom ishranom) jedu travu, mogu da budu različiti. Često, posebno u štenećem dobu, to rade iz radoznalosti ili želje za igrom. To može da bude i oblik uspostavljanja odnosa u grupi - primjećeno je da ako u kući ima više pasa, jedenje trave važi za sve pse.

Ponekad je činjenica da pas jede travu povezana sa problemima u ponašanju. Ako je pas letargičan ili, naprotiv, previše stimulisan, vjerovatno će grickati, žvakati i/ili jesti travu kako bi ublažio svoju frustraciju. Jedenje biljaka takođe može da bude reakcija na dosadu kada psu nije obezbjeđeno dovoljno stimulansa.

Zašto pas jede travu i povraća?

Ovu situaciju često opisuju vlasnici - pas poslije šetnje povrati sadržaj stomaka, a sa njim i veliku količinu trave. Psi koriste neprobavljive biljke da "očiste" svoj sistem za varenje. Na primjer, ako se prejedu, mogu da jedu travu kako bi stimulisali stomak da povraća. Psi imaju tendenciju da jedu mnogo više hrane nego što im je zaista potrebno. Zbog toga, kada dajete kompletnu hranu, uvijek treba da vjerujete preporukama proizvođača u vezi sa veličinama obroka i ne prehranjujete svog ljubimca.

Ako svom psu dajete potpunu i izbalansiranu hranu, on je zdrav, veseo i uvijek pun energije, a jedenje trave ne bi trebalo da vas brine. Stručnjaci vjeruju da u većini slučajeva zdravi psi jedu travu iz zadovoljstva. Pretpostavlja se da je to instinktivna aktivnost koju su ostavili preci. Zanimljivo je da i vukovi jedu travu i to su činili u prošlosti - na to ukazuju studije sadržaja želuca sačuvanih ostataka ovih životinja.

Kada postaje problem?

Psi ni u kom slučaju ne bi trebalo da jedu sobne biljke kao što je cvijeće u saksiji. U mnogim slučajevima, one su otrovne ili sadrže supstance koje potencijalno negativno utiču na probavni sistem životinja. Neke od njih takođe mogu da povrijede psa, posebno ako imaju kruto, tvrdo lišće ili trnje. Ako vaš pas ima tendenciju da bude pretjerano zainteresovan za biljke u saksiji, trebalo bi da se pobrinete da on nema pristup njima.

Drugi problem je kada pas odbija da jede obroke koji se sastoje od potpune hrane, ali često odlučuje da jede travu. Obavezno se javite veterinaru ako u izmetu psa pored trave nađete i parazite, sluz ili krv, a stolica je rastresite konzistencije duže od dva dana. Podstrijek za odlazak kod veterinara treba da bude i suprotna situacija - kada pas ne može da ima nuždu. Potrebna je hitna konsultacija sa veterinarom kada pored potrebe da jede travu, vaš ljubimac pokazuje i dodatne simptome kao što su depresija, povraćanje i temperatura.

Može li pas da jede travu?

Ako zdravstveno stanje vašeg psa ne izaziva sumnju, nema razloga da mu s vremena na vrijeme zabranite da jede travu. Možda se vašem psu jednostavno sviđa ukus ili karakterističan miris - neki vlasnici primjećuju da su njihovi psi posebno zainteresovani za svježe pokošenu, mokru i mirisnu travu. Međutim, uvijek obratite pažnju da li jedenje trave može da bude povezano sa nekim stresom.