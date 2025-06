Lidija Vukićević izbačena iz serije u poslednjem trenutku: Izbio skandal pred snimanje, glumica odbila da se skida

Lidija Vukićević ispričala je sve o počecima karijere, dotakavši se i jedne situacije kada je izbačena iz serije samo zato što je bila otvorena i direktna

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznata glumica Lidija Vukićević (62), koja se proslavila ulogama u kultnim ostvarenjima poput "Žikine dinastije", "Boljeg života" i popularne serije "Igra sudbine", često je u centru pažnje domaće javnosti.

Lidija je otvoreno, bez dlake na jeziku, govorila o svojim glumačkim počecima, ističući da su bili veoma teški i ispunjeni brojnim izazovima.

"Počeci su mi bili najteži, željela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem", rekla je Lidija Vukićević nedavno.

"Ljudi su me doživljavali kao zgodnu crnku, a ja nisam željela da me ocjenjuju po izgledu i da me osporavaju. Željela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspjela", dodala je bila.

Navodi da ju je iskrenost često mnogo koštala.

"Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?!", rekla je nedavno Lidija, koja je zbog svog stava izbačena iz čuvene serije malo pred početak snimanja.

"Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primer, serija "Vuk Karadžić". Iščitala sam svu literaturu, trebalo je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram ", otkrila nam je ona.

Izvor: Lepa i Srecna

" Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi", istakla je iskreno glumica za "Blic".

"Ljudi su mi govorili da se ne razvodim"

Podsjetimo, Lidija je godinama bila u braku sa čuvenim fudbalerom Mitrom Mrkelom. Lidija je sa Mitrom dobila dva sina.

Tvrdi da su joj mnogi govorili da se ne razvodi zbog novca.

" Govorili su mi ljudi: "Nemoj", zbog finansijskog momenta... Znate da glumci, pogotovo kao ja, samostalni umjetnik, ne živi se baš lagodno, a kada ste u braku sa nekim fudbalerom, sve je lakše", priznaje Lidija.

"Mene novac ne može da načini srećnom, može da me načini spokojnom, onoliko koliko treba, za sreću novac nije bitan. Ja svoj život vodim na svoj način. Bilo je lijepo, dobili smo dva sina, ali kada nije lijepo, bolje da se završi, ja hoću da mi se desi nova ljubav", rekla je nedavno Lidija, pa progovorila o odrastanju svojih naslednika i o tome koliko joj je bilo teško kao samohranoj majci.

"Ne volim izraz samohrana majka, to mi uvijek vuče na nešto jadno, nikada nisam voljela da budem. Ja sam veliki i dostojanstveni borac, ja mojim sinovima nikada nisam rekla da li mi je bilo teško, to je moj problem, nije njihov. Sve sam to stojički podnijela, ne kažem da je bilo lako, ali mi je taj period bio jako lijep. Život je pun uspona i padova, i život je od toga satkan i nije moguće da stalno idete uzlaznom linijom, ili silaznom, tako da ako prihvatite život tako i sve je to sastavni dio života", dodala je Lidija.

(Blic/MONDO)