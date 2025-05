"Sa mnom ne može tako": Lidija Vukićević u poslednjem trenutku dobila otkaz u kultnoj seriji

Lijepa glumica Lidija Vukićević (62), poznata po ulogama u "Žikinoj dinastiji", "Boljem životu" i "Igri sudbine", često je u žiži interesovanja javnosti.

Glumica Lidija Vukićević je jednom prilikom otkrila da su njeni počeci u glumi bili mučni.

"Počeci su mi bili najteži, željela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem. Ljudi su me doživljavali kao zgodnu crnku, a ja nisam željela da me ocjenjuju po izgledu i da me osporavaju. Željela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspjela", rekla je Lidija Vukićević i istakla da ju je iskrenost često mnogo koštala.

"Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primjer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?!", rekla je nedavno Lidija, koja je zbog svog stava izbačena iz čuvene serije malo pred početak snimanja.

"Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primjer, serija "Vuk Karadžić". Iščitala sam svu literaturu, trebalo je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram ", rekla je Lidija i nastavila:

"Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to, jer se u tom slučaju to ne gleda kao po***grafija, već je to sastavni dio lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi".

