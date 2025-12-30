Tihomiru Krstiću, osumnjičenom za pokušaj ubistva žene na Novom Beogradu, određen je pritvor do 30 dana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sudija za prethodni postupak Viseg suda u Beogradu na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Tihomiru Krstiću koji se sumnjiči da je pokušao da ubije ženu na Novom Beogradu.

"Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično djelo kao i zbog uznemirenja javnosti", naveo je izvor Kurira.

Krstić je, kako smo pisali, osumnjičen da je u subotu oko 13:10 časova ušao u zgradu u Bloku 37 za ženom S.Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3), počeo besomučno da je ubada pred djetetom, oteo joj tašnu i pobjegao. Policija je odmah započela opsežnu potragu za njim i on je prekjuče uhapšen u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U galeriji pogledajte fotografije hapšenja Tihomira Krstića:

"Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred djetetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je svejedno, ja nemam šta da izgubim!", rekao je izvor.

Kako smo pisali, Tihomir Krstić je višestruki povratnik, do sada je najmanje sedam puta osuđivan, a prije dva mjeseca je izašao sa višegodišnje robije u Zabeli.

"Poslednja dva mjeseca, otkako je na slobodi, živio je u Rakovici sa ženom sa kojom je bio u emotivnoj vezi", navodi izvor.

Podsjetimo, Krstić se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branio ćutanjem.

"Moj klijent zbog psihičkog stanja uslijed teške zavisnosti od opijata nije bio u stanju da danas u VJT u Beogradu iznese odbranu", kratko je za Kurir potvrdila branilac po službenoj dužnosti Tihomira Krstića.