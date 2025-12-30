Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju pokrenulo je istragu nakon smrti N. D. (36) koji je preminuo prošlog mjeseca u Kliničko bolničkom centru (KBC) Berane usljed sepse izazvane perforacijom debelog crijeva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Porodica preminulog pacijenta je u saopštenju dostavljenom medijima navela da je N. D. u bolnicu primljen 22. oktobra 2025. godine zbog jakih bolova u stomaku. Tokom boravka, neposredno pred otpust, urađena mu je kolonoskopija sa biopsijama, nakon koje su se njegovi simptomi postepeno pogoršavali.

“Međutim, kada se 6. novembra 2025. ponovo javio u KBC Berane, bio je u teškom opštem stanju: jakim bolovima, tvrdim i otečenim stomakom, konstantnim nagonima za povraćanje, izraženom slabošću, tri dana bez mokrenja (zbog čega mu je postavljen urinarni kateter) i neprestanim znojenjem. Uprkos svemu tome, u medicinskoj dokumentaciji je zabilježeno da pacijent „odaje utisak lakog bolesnika, mekog stomaka“, a tegobe su opisane kao „psihosomatske“ uz napomenu da je „sve u redu“”, tvrdi porodica.

Tog dana urađen je nativni RTG snimak stomaka, ali bez pisanog radiološkog nalaza. Naknadnim čitanjem snimka, nakon smrti N.D. utvrđeno je da je došlo do perforacije debelog crijeva – stanje koje zahtijeva hitnu hiruršku intervenciju. Uprkos alarmantnim nalazima, porodici je rečeno da je pacijent dobro, nije zadržan na bolničkom liječenju, niti operisan, već otpušten kući, piše CdM.

Prema nalazu obdukcije, on je preminuo narednog dana, 7. novembra, od sepse uzrokovane perforacijom crijeva.

“Ljekari su, prema dostupnim informacijama, mogli reagovati pravovremeno, što znači da je postojala realna šansa da se život spasi”, kaže porodica.

Porodica izražava duboku bol i nezadovoljstvo zbog propusta u liječenju, ističući da su vjerovali ljekarskim tvrdnjama da je sve u redu. Oni navode da bi ishod bio drugačiji da je medicinska intervencija bila pravovremena i adekvatna, te pozivaju nadležne organe da utvrde odgovornost i spriječe slične tragedije u budućnosti.

„Ovo nije borba samo za N.D. Ovo je apel da se nikada više nijedan život ne izgubi zato što se bolovi i ozbiljna stanja proglašavaju psihosomatskim i zanemaruju, te da se dijagnostički snimci savjesno i pravovremeno očitavaju, kako nijedna porodica ne bi prošla kroz ono kroz šta mi danas prolazimo“, navodi porodica.