Lidija Vukićević postaje baka: Najljepše vijesti stigle na Uskrs, glumica objavila sliku sina i trudne snajke

Glumica Lidija Vukićević uskoro će dobiti novu životnu ulogu – postaje baka. Njen stariji sin očekuje prinovu sa svojom partnerkom Nađom Ilić, a srećne vijesti podelili su putem Instagrama.

Na objavljenoj fotografiji par zrači srećom, dok je Nađin trudnički stomak u prvom planu, što je odmah izazvalo lavinu čestitki i lepih želja.

Lidija je nedavno govorila o sinovima i njihovim emotivnim izborima, naglasivši da bi je vijest o svadbi bilo kog od njih iskreno obradovala.

"Bilo koji od njih dvojice da mi kaže "sjutra se ženim“, biću srećna. Ja podržavam njihove veze. Uvijek su birali fine i kulturne djevojke, i za drugarice, i za zabavljanje. I da nije tako, ispoštovala bih izbor. Rekla bih: "Ovo je moje mišljenje, a vi radite kako hoćete." Kod mene po tom pitanju vlada široka demokratija", ispričala je Lidija.

Otkrila je i kakav odnos ima sa partnerkama svojih sinova, naglasivši da u njenom domu vlada međusobno poštovanje.

"Zaista sam se uvijek lijepo slagala sa djevojkama mojih sinova. Odemo zajedno u šoping, one me zovu da mi kažu gdje ima nešto lijepo da se kupi, a kad negdje putujem, gledam da im donesem neki poklončić. Među nama postoji uzajamno poštovanje. I one su nečija djeca, kao što su Andrej i David moji. Ko sam ja da ih kudim zbog bilo čega", zaključila je glumica.

Podsjetimo, Lidija je inače iz braka s bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom dobila dvojicu sinova. Nakon razvoda potpuno se posvetila porodici i djeci, dok je njen bivši partner kasnije stupio u drugi brak.

