Mamurluk je najgori od ova 4 alkoholna pića: Doktor farmacije objasnio šta sadrže i zašto "razaraju" glavu

Ova 4 alkohola izazivaju najgori mamurluk i najveće tegobe, objasnio je dr Kris Vudvord, specijalista farmacije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jeste li spremni za doček Nove godine? Ako ste planirali izalazak i proslavu u velikom stilu, onda vas čeka duga noć nazdravljanja, muzike i veselja, ali isto tako i jutro koje će svakako biti mnogo manje glamurozno. Za većinu, kada se "uđe u čašu", teško je da se pridržavaju saveta o umerenosti i stanu sa alkoholom "kada je najveselije". Ali ako već znate da postoji mogućnost da preterate, možda nije loše da unapred znate koja pića najčešće ostavljaju "težak" trag sutradan i zašto baš ona izazivaju najgori mamurluk.

U nedavno objavljenom videu na TikToku, Kris Vudvord, doktor farmacije, navodi listu različitih pića koja izazivaju najgori mamurluk. Doktor navodi i da od godina i genetike takođe zavisi koliko ćete se loše osećati sledećeg jutra, kao ni da vas nijedna vrsta alkohola neće potpuno amnestirati od lošeg osećaja. Ipak, poslušajte njegov savet i gledajte da izbegnete ova 4 pića koja izazivaju najgori mamurluk.

1. Pivo i šampanjac

Čaša šampanjca ili krigla točenog piva bi mogla da vam deluje kao bezazlena opcija za proslavu Nove godine, jer ova pića obično imaju manje alkohola od koktela ili žestine. Ali, prema Vudvordu, pivo i belo vino mogu i te kako da imaju suprotan efekat od očekivanog, a evo i zašto.

"Imaju manju količinu alkohola po zapremini, ali je zato s njima lako preterati", upozorava doktor. "Plus, mehurići? Ubrzaće apsorpciju alkohola."

2. Crveno vino

Omiljeno piće žena, elegantno, sofisticirano, ali ipak... Ako se umereno uzima, ovo piće čak može da deluje blagotvorno na zdravlje. Međutim, ako preterate, očekuje vas jedan od najgorih mamurluka.

"Imate tanine, histamine, šećer... Sve to je recept za mamurluk, čak i pre nego što ste popili celu flašu", upozorava Vudvord.

Ako ste ljubitelj vina, možda bi trebalo da razmislite o alternativi. Prema Healthline-u, prelazak na belo vino bi potencijalno moglo da smanji šanse za razvoj užasnog mamurluka. Naravno, kao i uvek, umerena konzumacija (ili čak nikakva) jeste jedino pravo rešenje.

Pogledajte šta je još dr Kris Vudvord rekao u videu u kom upozorava na pića koja izazivaju najgori mamurluk.

Mamurluk

3. Smeđe žestine

Bez obzira da li je pijete "solo" ili pravite koktel, žestina tamnije braon boje je posebno problematična kada je reč o teškom mamurluku. Ako biste najradije izbegli da se sledećeg dana osećate loše, Vudvord posebno upozorava na smeđa žestoka pića poput viskija, burbona, brendija i tamnog ruma.

"Ova pića su puna srodnih jedinjenja", kaže on. "Odležala, aromatizovana, kompleksna – i vaša jetra ih mrzi." Dr Kris Vudvord posebno izdvaja burbon, ističući da je on "poznata bomba za mamurluk".

U kongenere sa istim efektom spadaju nusproizvodi koji nastaju tokom fermentacije zajedno sa etil alkoholom, koji mogu da uključuju kiseline, estre, ketone, aldehide i druga jedinjenja, prema Healthline-u. Neka istraživanja sugerišu da alkohol koji sadrži veće nivoe srodnih jedinjenja može potencijalno da izazove gori mamurluk.

4. Jeftin alkohol

Naravno, ovo je zasigurno očigledna crvena zastavica. Prema Vudvordu, jeftiniji alkohol je glavni krivac za mamurluk koji, osim što je intenzivan, i dugo traje.

A zašto je to tako, nauka ima objašnjenje. Jeftinija žestoka pića koja se destiluju manje puta imaju tendenciju da sadrže više kongenera u sebi, a prema istraživanju predstavljenom u članku iz 2013. godine u časopisu "Forenzička nauka, medicina i patologija", ova jedinjenja mogu da uspore sposobnost tela da efikasno preradi alkohol.

Želite da smanjite šanse da se osećate loše i preležite dan nakon proslave Prema Healthline-u, važno je da nešto pojedete pre nego što počnete da naručujete piće i da ne zaboravite da se hidrirate, da pijete vodu između alkoholnih pića.

