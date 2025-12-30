Prosječna zarada (bruto) u Crnoj Gori u novembru je iznosila je 1.214 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 1.018 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna (neto) zarada u novembru je, u odnosu na oktobar, zabilježila rast od 0,2 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u novembru ove godine u odnosu na isti mjesec 2024. zabilježila rast od 2,5 odsto, pišu Vijesti.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2025. godine u odnosu na oktobar 2025. zabilježile pad od 0,4 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,6 odsto", saopštila je Uprava za statistiku (Monstat).