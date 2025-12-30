logo
Lux imanje na koje Mandić vodi 22 godine mlađu: 4 kuće od 450 m², a okolo raj

Autor Jelena Sitarica
0

Oliver Mandić obožava da sa porodicom pobegne iz grada na skriveno imanje na Tari

Lux imanje na koje Mandić vodi 22 godine mlađu Izvor: Lepa i Srecna

Čuveni pevač Oliver Mandić poslednjih godina najveći deo vremena provodi na Tari gde je izgradio oazu mira od imanja koje je nasledio od oca i dede. 

Društvo mu pravi prelepa supruga zbog koje je svojevremeno prekinuo desetogodišnji odnos sa Katarinom Radivojević. 

Podsetimo, Katarina je tada, prema pisanju medija, ostavljena iznenada, a Oliver je tačku na vezu stavio zbog 22 godine mlađe Maje Kozlice sa kojom je kasnije dobio i ćerku.

Par je godinama u skladnom odnosu, a kada im je preko glave gradske gužve i buke, predah nalaze na prelepom imanju. 

Pogledajte još njihovih fotografija:

Četiri velike kuće, svaka sa površinom od 450 metara kvadratnih, građene u tradicionalnom srpskom planinskom stilu, poslužile su mu kao idealno mesto za eskapizam iz grada za vreme prvog udara virusa korona i ograničavanja kretanja u proleće 2020.

Kad je shvatio šta mu pružaju Tara i netaknuta priroda, odlučio je da i 2021. provede na obalama Zaovinskog jezera.

- Pre 25 godina, kada sam započeo obnovu imanja na dedovini, planirao sam da napravim centar u kome će se okupljati umetnici različitog profila: muzičari, glumci, baletski igrači, slikari... Tada sam imao 45 godina i bio sam u punoj snazi. Danas, kad sam sve završio, imam skoro 70 godina i nemam snage niti volje da se više bavim time - pričao je tvorac nekih od najlepših pesama srpske pop i rok muzike.

Izgradio most

Od kuća ga svega nekoliko desetina metara deli do Zaovinskog jezera. Izgradio je pontonski most dugačak dvadesetak metara kako bi s njega komotno mogao da ulazi u čamac ili vodu. Deo obale na njegovom imanju ograđen je bovama kako bi kupanje bilo sigurno s obzirom na to da Zaovinsko jezero važi za veoma hladnu i opasnu vodu.

- Uopšte mi nije dosadno. Sviram po šest-sedam sati dnevno i tek sad vidim koliko ne znam. U Beograd dolazim retko, bio sam samo četiri-pet dana u poslednjoj godini. Sve što mi treba imam na Tari. Kad se uželim društva, blizu mi je Mećavnik, pa odem u posetu Kusti - konstatovao je Oliver Mandić.

Tagovi

oliver mandić Katarina Radivojević

