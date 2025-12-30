Oliver Mandić obožava da sa porodicom pobegne iz grada na skriveno imanje na Tari
Čuveni pevač Oliver Mandić poslednjih godina najveći deo vremena provodi na Tari gde je izgradio oazu mira od imanja koje je nasledio od oca i dede.
Društvo mu pravi prelepa supruga zbog koje je svojevremeno prekinuo desetogodišnji odnos sa Katarinom Radivojević.
Lux imanje na koje Mandić vodi 22 godine mlađu: 4 kuće od 450 m², a okolo raj
29. 3. 1979. Katarina Radivojević
Podsetimo, Katarina je tada, prema pisanju medija, ostavljena iznenada, a Oliver je tačku na vezu stavio zbog 22 godine mlađe Maje Kozlice sa kojom je kasnije dobio i ćerku.
Par je godinama u skladnom odnosu, a kada im je preko glave gradske gužve i buke, predah nalaze na prelepom imanju.
Četiri velike kuće, svaka sa površinom od 450 metara kvadratnih, građene u tradicionalnom srpskom planinskom stilu, poslužile su mu kao idealno mesto za eskapizam iz grada za vreme prvog udara virusa korona i ograničavanja kretanja u proleće 2020.
Oliver Mandić, Saša Popović, Svetlana Ražnatović, Aco Pejović, Ostoja Mijailović
Kad je shvatio šta mu pružaju Tara i netaknuta priroda, odlučio je da i 2021. provede na obalama Zaovinskog jezera.
- Pre 25 godina, kada sam započeo obnovu imanja na dedovini, planirao sam da napravim centar u kome će se okupljati umetnici različitog profila: muzičari, glumci, baletski igrači, slikari... Tada sam imao 45 godina i bio sam u punoj snazi. Danas, kad sam sve završio, imam skoro 70 godina i nemam snage niti volje da se više bavim time - pričao je tvorac nekih od najlepših pesama srpske pop i rok muzike.
Izgradio most
Od kuća ga svega nekoliko desetina metara deli do Zaovinskog jezera. Izgradio je pontonski most dugačak dvadesetak metara kako bi s njega komotno mogao da ulazi u čamac ili vodu. Deo obale na njegovom imanju ograđen je bovama kako bi kupanje bilo sigurno s obzirom na to da Zaovinsko jezero važi za veoma hladnu i opasnu vodu.
- Uopšte mi nije dosadno. Sviram po šest-sedam sati dnevno i tek sad vidim koliko ne znam. U Beograd dolazim retko, bio sam samo četiri-pet dana u poslednjoj godini. Sve što mi treba imam na Tari. Kad se uželim društva, blizu mi je Mećavnik, pa odem u posetu Kusti - konstatovao je Oliver Mandić.