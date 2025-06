SENIDAH KUPUJE STAN U BEOGRADU OD 360.000€: Pjevačica želi svoj dom u srpskoj prijestonici, ne žali novac

Zvanična potvrda još uvijek nije stigla, ali nema sumnje da je Senida Hajdarpašić vezana za Beograd.

Izvor: tiktok/banovicka.offical

Slovenačka muzička zvijezda Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, kako se šuška, želi da se skući i u Beogradu.

Kako prenose domaći mediji, pjevačica ima namjeru da kupi nekretninu i to u elitnom dijelu grada.

"U ovoj zgradi su vam najljepši stanovi. Pogled je od milion dolara. Nedavno se za nekrenitnu raspitivala i Senidah. Taj stan koji se njoj dopada je idealan, vrijednost je oko 360.000 eura. Vjerujemo da će ga i pazariti, ali vidjećemo još. Cijena je prava sitnica za luksuz koji dobijate. Zna i ona šta valja", rekla je agent za nekretnine.

Pretpostavka je da Senida želi sebi da obezbijedi krov nad glavom u Srbiji jer je i tamo jedna od najtraženijih izvođača.

Zvanična potvrda još uvijek nije stigla, ali nema sumnje da je Senida Hajdarpašić vezana za Beograd, kako poslovno tako i privatno, a o Beogradu je uvijek imala samo riječi hvale.

Kada je nedavno započela svoju muzičku turneju u Beogradu, otkrila je zašto je izabrala baš njega.

"To me niko nije pitao zašto baš Beograd. Zato što je sve ovdje počelo. Mislim, tu me nekako publika prvo prihvatila. Ja sam dužna publici da pružim i da im se odužim. Ovdje su moji prijatelji i moja druga familija", ispričala je Senidah.

Kurir/Telegraf