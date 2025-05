Nakon 30 godina otkriveno zašto je Mina Kostić promijenila ime: Proslavio je nadimak, evo šta joj zapravo piše u ličnoj

Promijenila sam ime i prezime sa 19 godina. Mina su me zvali. Mene je moje ime strašno nerviralo

Izvor: YouTube/Grand News Online/screenshot

Mina Kostić već četvrt vijeka gradi karijeru na domaćoj muzičkoj sceni, ali mnogi ne znaju da joj pravo ime zapravo nije Mina.

Naime, po rođenju joj je otac dao ime Minira Jašari, ali kako je vrijeme prolazilo, to ime joj sve manje odgovaralo. Kada je odrasla, odlučila je da ga promijeni, a o toj odluci je i sama govorila javno, otkrivajući kako je postala – Mina.

"Promijenila sam ime i prezime sa 19 godina. Mina su me zvali. Mene je moje ime strašno nerviralo. Pričala sam mom ocu: "Zašto ste mi dali to ime, neću". Otišla sam u opštinu i rekla da hoću da promijenim ime zbog ličnih stvari. Ja sam sad od tada Jasmina, ali svi me znaju kao Minu", ispričala je pjevačica u emisiji "Pretres" u kojoj je govorila i svojoj pomajci i usvajanju.

Godinama je Mina Kostić govorila kako potiče iz brojne porodice – njena majka je, prema njenim riječima, rodila desetero djece, dok je četvoro izgubila. Mina je kao mala, sa svega pet godina, navodno bila data na usvajanje, a brigu o njoj preuzela je Duda Ivanović.

Razlog za takvu odluku bili su teški uslovi u kojima su živjeli njeni biološki roditelji, otac Alija i majka Zoja. Pjevačica je svojevremeno pričala da je kod Dude imala sve što poželi i da je bila tretirana kao princeza.

Izvor: Instagram/minakostic_official

Međutim, sada otkriva sasvim drugu stranu te priče — tvrdi da joj je upravo ta žena zagorčala život, bavila se crnom magijom i na kraju joj oduzela sve što je imala.

"Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi željela da digne cijenu da ljudi misle da je ona dobar čovjek. Voljela sam je ko majku. Ja sam maltene moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slijepo slušala. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa pet godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom", rekla je Mina Kostić.

(Hype.tv/Mondo)