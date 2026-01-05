Maca pokrenuo unosan iznos pa riješio sve da zatvori: Mlatio bijesnu lovu, zbog ovoga odlučio da se povuče

Dragan Marinković Maca javnosti je prvenstveno poznat kao glumac, a on je uspješno izgradio status nezavisnog umjetnika koji ne zavisi isključivo od glumačkih angažmana.

Njegov poslovni uspjeh temelji se na širenju djelatnosti u sferi ugostiteljstva, čime je osigurao stabilne prihode čak i van svijeta umjetnosti.

Kada je riječ o njegovim počecima prije više od četiri godine, Dragan Marinković Maca je otvorio svoj prvi restoran u Batajnici, čime je napravio prvi veliki iskorak u preduzetničkim vodama.

Maca je potom svoj biznis proširio i van granica Balkana, otvorivši novi restoran u Njemačkoj, tačnije u Štutgartu. U ovaj projekat ušao je sa prijateljima, ali je zadržao visok nivo lične kontrole nad procesom.

Ono što Macu izdvaja kao preduzetnika jeste njegova direktna uključenost u rad na terenu. Mjesecima je pažljivo vodio računa o svakom detalju pripreme objekta u Njemačkoj. Njegova vizija nije samo pružanje ugostiteljske usluge, već kreiranje potpunog hedonističkog iskustva. Sa majstorima je dugo radio na uređenju bašte i vrta sa ukrasnim cvijećem kako bi ambijent bio vizuelno ugodan za goste, a kako uspješno igra predstave, Maca i kada bi se povukao iz glume, imao bi dobru zaradu, te se ne brine za sebe jer se obezbijedio na vrijeme.

Uprkos pričama da je Maca "pukao" u ugostiteljstvu, to se nije desilo, ali je glumac odlučio da se iz cijele priče izvuče, te je izašao iz ugostiteljstva, iako se u tome dobro snašao.

"Ugostiteljstvo sam volio još kao klinac, kasnije sam držao neke restorane, klubove... Izašao sam iz toga, više nema smisla, neće niko da radi. Svi bi preko noći avione i kamione... Kolege ugostitelji tačno znaju o čemu govorim, samo vrte, ne može čovjek da se osloni na njih. Posao je dobar u smislu da upoznaš mnogo lljudi, ali više mi ne pada na pamet da se bavim sa time. Za sada tako stoje stvari, ali vidjećemo. Nemam živaca, niko više ništa sa stilom ne radi. Zadnji sam otvorio za vrijeme boleštine koju su nazivali korona da bih nešto radio, ja sam radoholik, ali napustio sam tu priču", ispričao je Maca ranije.

