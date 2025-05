Vjerila se Mina Kostić: Smuvala mlađeg, a sad sa 50 planira udaju i još djece

Pjevačica Mina Kostić otkrila je da je konačno srećna u ljubavi, a pokazala je i vjerenički prsten.

Izvor: Instagram/minakostic_official

Popularna pjevačica Mina Kostić svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, no sada je odlučila prvi put da progovori o svom partneru koji joj je vratio osmjeh na lice.

U emotivnom obraćanju otkrila je da je konačno pronašla čovjeka o kojem je oduvijek sanjala – svoju srodnu dušu i, kako kaže, ljubav života.

"Za taj osmjeh je neko zaslužan, baš sam srećna zbog toga. Sve se lijepo desilo, spontano, ništa nametnuto, to je nešto sudbonosno. Bog je tako htio da bude to, taman on 45 godina, ja 50 idealno. Vole me i stariji i mlađi muškarci, ali ja volim samo jednog jer je on probudio u meni sve ono što nije niko nikada ", rekala je ona.

Mina važi za ženu od koje su muškarci zazirali i nisu smjeli da joj priđu.

"Dosta njim mi šalje da su bili zaljubljeni u mene i da super izgledam. Imam neki gard, a oni imaju neki strah. Ne znam zbog čega. Normalna sam i prizemna žena, ne mogu da kažem da sam djevojka iako nisam udata. Iako bih voljela da budem udata", kazala je ona.

Pokazala vjerenički prsten

Pjevačica je pokazala vjerenički prsten i izrazila želju da uskoro stane na ludi kamen i da konačno obuče vjenčanicu.

"Nikad nisam obukla vjenčanicu, ali bih volela da se to desi. Bože molim te usliši moju molitvu, i da dobijem bar još jedno, ili dvoje djece. Lijepo sam uzela prsten vjerenički od baba Danice i evo ga", zaključila je ona.

(Grandonline/Mondo)