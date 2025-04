"Brena mi nudila pomoć, ali da joj dam 40.000 maraka": Ispovijest Mine Kostić, pare za pjesme dobila od ovog kriminalca

Pjevačica Mina Kostić je prije nekoliko godina otkrila kako je izdala prvi album i ko joj je pomogao

Izvor: Pink TV/Screenshot

Mina Kostić otkrila je da joj je Lepa Brena tražila 40.000 maraka kako bi joj pomogla da započne muzičku karijeru. Pjevačica ističe da novac Breni nikada nije dala, zbog čega ne žali, te da se njen uspjeh dogodio onda kada je bilo suđeno.

"Sjećam se da je Brena, kad sam pjevala u Švajcarskoj, pitala odakle sam, kažem iz Beograda, pošto su pisali da sam iz Orašja. Rekla mi je: 'Donesi 40.000 maraka i ja ću da ti pomognem'. Možda sam i mogla da ih skupim, bila sam najskuplja pjevačica, ali nisam znala da ih uštedim. Ali desilo se sve kad je trebalo da se desi".

Mina se u istom intervjuu prisjetila svojih početaka i slavnih kolega koje su dolazile na njene nastupe.

"Uvijek ću se Šabana rado sjećati jer sam od njega mnogo naučila i on je uživao na svirkama kod mene. Svi su dolazili, i Željko Samardžić, Marina i Futa, Sale Popović... Kad mi neko kaže da lijepo pjevam, samo kažem: 'Znam, hvala".

Pjevačica je ispričala da joj je naposletku pomogao kriminalac, kojeg su kasnije ubili.

"Jedva sam prihvatila angažman u Švajcarskoj, Šaban me je savjetovao da je to super. Jedan dečko s Novog Beograda, Srđan, živio je u Švajcarskoj i bio je kriminalac. On mi je rekao da želi da mi pomogne da snimim album. Rekoh, vidi još jedna budala. Nek mu je laka zemlja, ubili su ga. Pristanem, bio je dobar i sa Džejom, a rekla sam mu kad dođe s parama, da povede ženu da pred njom to kaže. Ceca, tako se zove, došla je, a ja sam, kad su njega ubili, njoj vratila taj novac", rekla je Mina za Kurir.

(Kurir,MONDO)