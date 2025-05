Kako izgleda misteriozni američki biznismen za kog se udaje Mina Kostić: Zajedno su 16 dana, isplivala jedina fotka

Mina Kostić najavila udaju za američkog biznismena, kojeg naziva svojim Kasperom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Mina Kostić nedavno je iznenadila sve priznanjem da se udaje, a iako je javnost još nije vidjela zajedno sa partnerom, sada je otkrila sve detalje njihovog odnosa.

Pjevačica svog vjerenika zove Kasper, a na mrežama nema mnogo informacija o njemu. Na Instagramu mu stoji horoskopski znak i podznak - jarac, škorpija, kao i da voli muziku pokojnog Džeja Ramadanovskog, koji je bio vrlo značajan za Mininu karijeru, naročito zbog njihovog dueta "Slavija".

Izvor: Printscreen/Instagram

Takođe, Mina mu redovno lajkuje objave na pomenutoj društvenoj mreži.

Udaje se, a 16 dana u vezi

Pjevačica je priznala za Blic tv da je zaljubljena do ušiju, a o njemu je rekla sledeće:

"Pojavio se čovjek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, moj dobri duh" rekla je Mina u emisiji Scena i dodala:

"Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: "Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 djece". Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome.

Minu je njen partner oborio sa nogu, pa ja na pitanje da li bi se udala za njega, kao iz topa odgovorila:

"Da, da, da! Udajem se, rodiću mu djecu. Mi puno pričamo i napokon sam upoznala nekoga sa kim mogu o svemu da pričam, da se šalim... Daje mi lijepe savjete, vjetar u leđa i kaže: "Bićeš tamo gdje zasluđuješ da budeš“.

Kriva sam za svoje ljubavne neuspjehe

Naime, Mina je ranije pričala o ljubavnim neuspjesima.

- Oni nisu krivi, mi smo to same birale. Očigledno sam ja bila mnogo jača od njih i oni nisu mogli da izdrže. Oni te vole, a ujedno te i mrze. Toliko su jadni bili u nekim trenucima da sam se prvo ljutila i bunila, a sada bih rekla hvala ti što sam naučila – rekla je pjevačica koja ni nakon brodoloma nije izgubila vjeru u ljubav.

Izvor: YouTube/Grand News Online/screenshot

Kostićeva je otkrila i koje tačno osobine treba da posjeduje muškarac kako bi osvojio njeno srce.

"Mora da bude vjernik, da bude dobar i da me nikako ne laže, a sve ostalo ćemo lako. Fizički izgled, šta mu vrijedi da ima mišiće ako nema pameti. Moje sestre sve imaju muževe, pa žive katastrofa. Svi lažno žive. Ako ne možete zajedno bolje se raziđite" objasnila je ona u ranijim intervjuima.

Pogledajte kako je izgledao Minin bivši momak:

(Blic.rs/Mondo)