Kameron ponovo dominira: Novi "Avatar" premašio zaradu od milijardu dolara

Filmska fantazija reditelja Džejmsa Kamerona "Avatar: Vatra i pepeo" zaradio je od prodaje karata širom svijeta više od milijardu dolara.
Film, koji je vratio publiku na vizuelno zapanjujuću planetu Pandoru, donio je 1,03 milijarde dolara zarade, saopšteno je iz studija "Vold Dizni".
"Vatra i pepeo" je treći film u serijalu "Avatar", koji je ukupno zaradio 6,35 milijardi dolara širom svijeta.
Najnoviji nastavak, koji je počeo sa prizivanjem na vrijeme za prazničnu sezonu, zaradio je 306 miliona dolara u SAD i Kanadi, a 777,1 milion dolara na međunarodnom nivou.
Prema podacima kompanije "Komskor", prvi film u franšizi "Avatar", koji je premijerno prikazan 2009. godine, donio je 2,9 milijardi dolara od prodaje karata širom svijeta, postavši film sa najvećom zaradom.
Film "Avatar: Put vode", premijerno prikazan 2022. godine, zaradio je više od 2,3 milijarde dolara širom svijeta i osvojio Oskara za najbolje ostvarenje u vizuelnim efektima.
Kameronov prvi blokbaster vrijedan milijardu dolara bio je "Titanik", iz 1997. godine, koji je zaradio gotovo 2,3 milijarde dolara širom svijeta.