Kameron ponovo dominira: Novi "Avatar" premašio zaradu od milijardu dolara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Filmska fantazija reditelja Džejmsa Kamerona "Avatar: Vatra i pepeo" zaradio je od prodaje karata širom svijeta više od milijardu dolara.

Kameron ponovo dominira: Novi "Avatar" premašio zaradu od milijardu dolara Izvor: YouTube/screenshot

Film, koji je vratio publiku na vizuelno zapanjujuću planetu Pandoru, donio je 1,03 milijarde dolara zarade, saopšteno je iz studija "Vold Dizni".

"Vatra i pepeo" je treći film u serijalu "Avatar", koji je ukupno zaradio 6,35 milijardi dolara širom svijeta.

Najnoviji nastavak, koji je počeo sa prizivanjem na vrijeme za prazničnu sezonu, zaradio je 306 miliona dolara u SAD i Kanadi, a 777,1 milion dolara na međunarodnom nivou.

Prema podacima kompanije "Komskor", prvi film u franšizi "Avatar", koji je premijerno prikazan 2009. godine, donio je 2,9 milijardi dolara od prodaje karata širom svijeta, postavši film sa najvećom zaradom.

Film "Avatar: Put vode", premijerno prikazan 2022. godine, zaradio je više od 2,3 milijarde dolara širom svijeta i osvojio Oskara za najbolje ostvarenje u vizuelnim efektima.

Kameronov prvi blokbaster vrijedan milijardu dolara bio je "Titanik", iz 1997. godine, koji je zaradio gotovo 2,3 milijarde dolara širom svijeta.

