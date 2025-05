"Sve je bilo zapušteno, nikad nije sređivano": Kupila je stan u kom je živjela čuvena Riska, pa otkrila šok detalje

Komšije o legendarnoj Radmili Savićević u Beogradu imaju samo riječi hvale, a žena koja je kupila stan od glumice, iznijela je u javnost brojne detalje o tome kako je njen muž živio nakon glumičine smrti.

Izvor: Printskrin/Youtube/RTS

Premda je porijeklom iz Kruševca, pokojna glumica Radmila Savićević se zbog posla preselila u centar Beograda, gdje je u jednoj prizemnoj garsonjeri živjela sa suprugom Božidarom Savićevićem.

U kraju u kom je Savićevićka živjela imaju samo riječi hvale, a gospođa koja danas stanuje u stanu kom je nekada živjela Radmila otkrila je pojedine šokantne detalje.

"Znala sam u čiji stan ulazim. Njen muž je živio godinu dana poslije njene smrti, pa je sve bilo zapušteno i neodržavano. Živim ovdje 15 godina. Njegova familija, oni su prodali taj stan. On je bio 3/4 vlasnik, a Rada 1/4. Iza šporeta nikad sređivano nije. Bilo je četiri vrste pločica u kupatilu, nisam ništa sačuvala. Bile su debele zavese u kuhinji, i to sam sklonila. Oni su živjeli boemskim životom i ona ima jako lijepu priču, ali vam moram priznati da je bilo hrpa ljudi koji su htjeli da budu njena djeca, lagali su okolo. Pojavljivali su se na moja vrata, jedna žena je došla i rekla da je njena ćerka i kako su je dali kroz prozor. Htjela je da uzme dio stana. Svašta je bilo", ispričala je gospođa koja danas posjeduje ovu nekretninu.

Izvor: YouTube/IvanaM/screenshot

Komšiluk Savićevićke je veoma ljubazan, a glumicu su opisali kao vrijednu, pravu domaćicu.

"Ona je bila jedno divno, neposredno stvorenje. Družila se sa svim komšijama, bila je veoma ljubazna. Ona je obožavala našeg psa, pa smo muž i ja često svraćali ovdje kod nje na kaficu. Sprijateljili smo se, ali nismo bile baš bliske. Ona je sa suprugom jako lijepo živjela, lijepo su se slagali. Išli su svaki dan na kaficu. Dešavalo se i da su često ovdje u zgradi stakla prljava, a ona bi uzela da čisti i pere. Ma divna jedna žena, pedantna, uvijek raspoložena, nemam riječi za nju", ispričala je gospođa Marija.

"Često je umela da zbija šale, a ovdje smo je zvali majka Vuka ili Rada. Uvijek je bila jedno mirno, ljubazno stvorenje. I ona i njen Boža. Ovdje je u zgradu često dolazio i Žika Milenković koji je bio njihov kum, pa su mnogi mislili da i Žika ovdje živi", dodala je Marija.

I komšinica Vesna je imala samo riječi hvale za Savićevićku.

"Ona je bila u prizemlju, ja na prvom spratu. Kako sam ušla u tu zgradu, upoznala sam je, u toj zgradi sam se udala. Svi smo je zvali majka Vuka. Moji prozori su gledali na njenu kuhinju. Majka Vuka ja voljela puno da kuva, ali i puno da jede. Imala je divnog supruga koji je uvijek bio miran i staložen, a ona puna energije. Bila je divna komšinica, svi su je voljeli, bila je potpuno prirodna i normalna. U “Srećnim ljudima” ona je bila baš onakva kakvu je mi znamo, ništa ona tu nije glumila (smijeh). Sjećam se da je moja ćerka imala 3-4 godine, a Rada ju je obožavala i kad god bi je srela ona bi joj dala bombonicu ili čokoladicu", ispričala je Vesna, uz dodatak da je Radmila svugdje išla peške, kao i da je vukla kese sa pijace.

"Živjela je potpuno jednostavnim životom, nije nikad imala auto, uvijek je peške išla, eventualno nekim taksijem, vukla je sa pijace kese. Pravila je ajvar, kolače. Imala je jako lijep brak. Boža je brzo nakon njene smrti preminuo. Sjećam se kada je on ostao sam, to je bilo baš tužno i tragično za sve nas. Njih dvoje su bili jako vezani. Rada je bila žena iz naroda, ali je imala manire jedne dame. Imala je jednu dobrotu i toplinu koja je bila neobična. Bila je veoma neposredna, iako je bila zvijezda u to vrijeme. Nije bila prepotentna ni sekunde, nije se šepurila, nije se pravila važna, bila je svoja, autentična. Zato mislim da je dama, nije bila folirantkinja. Iako je bila zvijezda, ponašala se kao normalan topao čovjek", ispričala je Vesna.

I druge komšije su o glumici imale samo riječi hvale.

"U lijepom nam je sećanju ostala Rada. Bila je dobra komšinica, strašno duhovita. Voljeli smo je svi i poštovali. Lijepo smo se družili", ispričala nam je jedna stanarka ove zgrade, a potom progovorila o braku Radmile i Božidara.

"Imali su romantičan život, družili su se, uživali, bili su stalno zajedno. Bila je to prava i velika ljubav. Ona je toliko bila duhovita, stane ovdje na prozor i hrani životinje, kad vidi nekog psa, ona viče: “Kučište” i hrani ga", prisjetila se komšinica.

Radmile se sa osmjehom na licu sjeća i Zoran, koji je odrastao u ovoj zgradi.

"Bila je normalna i dobra komšinica, nikad nije potencirala da je ona poznata glumica. Mi malo mlađi smo bili nestašni, pa nas je tu sa prozora tjerala da ne sjedimo ispred, ali je sve u svemu, bila sjajna. Privatno nije glumila, kako je raspoložena tog dana bila, takva je bila i prema nama. Ona se nije razdvajala od svog muža, koji je preminuo godinu dana poslije nje. Bili su kao mladi par, već su bili u godinama, ali su se uvijek držali za ruke, za razliku od moje žene (smijeh). To vjerovatno sad nije moderno. Oni su bili sjajni", zaključio je Zoran.

Izvor: Puls/ Mondo