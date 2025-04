Pokušali da ubiju majku Blejk Lajvli: Glumica otkrila stravične detalje na dodjeli nagrada, za sve kriv njen kolega

Glumica je iznenadila sve priznanjem o majci koja, kako je rekla, "nikad nije dočekala svoju pravdu".

Izvor: Youtube/printscreen/Prime Video

Glumica Blejk Lajvli uvrštena je među 100 najuticajnijih ljudi svijeta prema izboru uglednog časopisa Time, a tokom svečanosti Time100 Gala iznenadila je prisutne dijeljenjem intimne i do sada široj javnosti nepoznate priče iz svog privatnog života.

Naime, Lajvli je prvi put otvoreno govorila o tragičnom događaju iz djetinjstva, otkrivši da je njenu majku neko pokušao da ubije. Ona je emotivno priznala da je taj događaj oblikovao ne samo njen pogled na svijet, već joj dao i unutrašnju snagu i saosjećanje koje danas nosi kao žena, majka i javna ličnost.

"Na majčin poziv i nepokolebljivu hrabrost, željela sam da podijelim sa vama da je preživjela najgore zločine koje neko može da počini nad ženom", započela je ona.

"Moja mama nikada nije dobila pravdu od kolege s posla koji je pokušao da joj oduzme život dok je bila majka troje male djece, godinama prije nego što sam se ja rodila".

Blejk Lajvli o majci koju su probali da ubiju Izvor: YouTube

Blejk je tada kazala i da njena majka duguje svoj život ženi koju je čula kako na radiju govori o sličnoj situaciji.

"Ta žena je bolno i detaljno ispričala kako je uspjela da pobjegne. I zahvaljujući tome što je čula tu ženu kako govori o svom iskustvu, umjesto da se zatvori u strah i nepravdu srama, moja mama je danas živa. Spasila ju je žena čije ime nikada neće saznati", zaključila je glumica.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Lajvli je ovo iskustvo opisala kao "tihu baklju koju žene moraju da nauče da nose — pakt prema kojem moraju u tišini da pokažu drugima kako da prežive, doslovno ili duhovno".

Odala je počast "nevjerovatnoj" dobitnici priznanja Time100, Žizel Peliko, Francuskinji koja je svakodnevno prisustvovala suđenju svom suprugu i desetinama muškaraca optuženih za drogiranje, silovanje i napad na nju krajem prošle godine.

Izvor: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Lajvli je samo ovlaš spomenula Baldonija, kratko aludirajući na cijelu priču riječima: "Imam mnogo toga da kažem o poslednje dvije godine svog života, ali večeras nije pravo mjesto za to."

Nekoliko sati ranije, Deadline je otkrio da su Baldoni i njegov PR tim optužili Lajvli i njenu publicistkinju za "smišljenu taktiku kako bi dobili pravo na sudski poziv". Sve je počelo krajem prošle godine kada je Lajvli podnijela tužbu optužujući Baldonija za uznemiravanje i planiranje "uništavanja njenog ugleda" na snimanju filma "It Ends With Us", a čini se da čitav slučaj neće dobiti u skorije vrijeme epilog.