Saša Mirković dobio batine zbog Cece Ražnatović i Pejovića: Otkrio sve detalje javno, ne želi više da ćuti

Saša je otkrio zbog čega se tog dana nalazio u Zagrebu, te opisao detalji incidenta ispred hotela.

Izvor: ATA IMAGES/Antonio Ahel/instagram/printscreen/acopejovic

Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, završio je na operacionom stolu nakon fizičkog obračuna sa estradnim menadžerom Veliborom Popovićem Popom.

Do incidenta je došlo ispred jednog hotela u Zagrebu, gdje je Mirković zadobio ozbiljne povrede, zbog kojih je morao hitno da bude podvrgnut hirurškoj intervenciji.

Sada, nekoliko dana nakon napada, Mirković se pojavio pred kamerama s gipsom na ruci, i tom prilikom detaljno ispričao šta je prethodilo sukobu.

Izvor: Printskrin/facetv

"Nisam dobro, ali zadovoljan sam što sjedim čista obraza i čista srca… Doduše, sa slomljenom rukom i povredama na glavi. Operacija je bila izuzetno teška. Trajala je četiri sata. Uspjeli su mi sačuvati ruku. Prošao sam golgotu nakon napada kriminalca i džeparoša. On nije menadžer. Poslednji put ga je Interpol iz Srbije isporučio Francuskoj. Očekujem da ga zagrebačka policija privede kao ubicu. Pokušao je da me ubije", rekao je Mirković.

"Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub i tagovao se na mrežama. Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na grupni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se… U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista prije dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača. Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao… On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekrštenim rukama. Odlučio sam da izađem iz automobila. Krenuo sam, on me pitao možemo li porazgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac. Pao sam i onda je uslijedilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko sa bijelim patikama koji ga je odgurnuo… Krenuo sam da ustanem misleći da je gotovo… Kako sam digao pogled, vidim leti crna cipela prema meni. Digao sam ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su popucale moje kosti… Zamisli da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je bio pokušaj ubistva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer, to nije f od fera. Nisam ga prstom taknuo! Mogao sam izgubiti vid, jer sam nedavno imao operaciju… I dalje nije sigurno, prati se… Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo vidjeli. Sve laže! Dok me šutirao, stalno je govorio: ‘Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**ću ti majku!’ Molim policiju Hrvatske da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovek je htio da me ubije ili onesposobi za čitav život", ispričao je Saša Mirković za Face TV.

"Mirković širi laži"

Za Kurir se prije nekoliko dana oglasio i estradni menadžer Božidar Janković, koji je bio svjedok događaja.

"Tačno je da sam bio sa Veliborom u Zagrebu. Parkirali smo automobil ispred hotela. Došli smo kako bi tog dana podijelili akreditacije novinarima za koncert Tee Tairović. Ja sam ušao u hotel, a Velibor je ostao napolju da telefonira. Postoje kamere i kada dođe vrijeme svi će da vide šta je tačno bilo. Mirković širi laži i dezinfomracije i to je već njegov problem. Niti sam učetvovao u tome, niti me njegov lik i djelo interesuje. Čuo sam samo kada je nastala frka i panika. Nisam čak ništa ni vidio do trenutka dok nije on bio na podu. To nije trajalo ni minut. To što on priča da je njega neko mučki napao sa leđa se vidi na snimku. Sačekaćemo da tužilac pregleda kamere i da donese presudu ko je učetvovao i šta je zapravo bilo. Ja nisam bio u policiji, ali su službenici došli kod nas u arenu i dao sam izjavu. To je sve što imam da kažem na ovu temu", rekao je poznati menadžer.