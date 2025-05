Jedna rečenica dovela do brutalne tuče, pomenuo Cecu i Pejovića: Evo šta je prethodilo prebijanju Saše Mirkovića

Osnivač i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković brutalno je napadnut juče u Zagrebu.

O incidentu između Saše Mirkovića i Velibora Popovića Popa koji se dogodo u Zagrebu i dalje svi bruje. Kako Kurir saznaje, od očevidca koji se zadesio na licu mjesta, jedna rečenica je bila kap koja je prelila čašu pa je došlo do fizičkog okršaja.

Podsjetimo, osnivač i direktor Hajp produkcije i televizije prebijen je ispred luksuznog hotela u kojem je odsjeo, a za napad je optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

"Ostavi djecu, Cecu i Pejovića na miru"

"Ništa nije ukazivalo na to da može da dođe do tuče. Popović je stajao ispred hotela i Mirković je tada stigao. Zaista ne znam ko se kome prvi obratio i nasrnuo, ali sam čuo kada je Pop rekao, citiraću: 'Ostavi djecu, Cecu i Pejovića na miru'. Pretpostvaljam da je aludirao na pjevače Cecu Ražnatović i Acu Pejovića. Počeli u da se tuku. Odmah su ljudi iz hotela izletjeli, a Saša je pao a pod. Zaista smo svi bili u šoku", objasnio je očevidac, koji je zbog specifičnosti situacije insistirao na anonimnosti.

Mirković je, podsjetimo, od siline udarca pao na zemlju s vidljivom povredom na licu, o čemu svjedoče ekskluzivne fotografije do kojih je došao Kurir. On je pozvao hitnu pomoć, koja je ubrzo došla na lice mjesta. Ukazana mu je medicinsku pomoć nakon čega je odveden u bolnicu na detaljne analize.

U kratkoj izjavi za Kurir, Saša Mirković je rekao:

"To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me u kliniku Rebro na snimanje", bilo je sve što je u poruci napisao producent.

Ekipa Kurira je kontaktirala i s Popovićem:

"Reći ću vam onako kako je zaista i bilo. Stajao sam ispred hotela u Zagrebu. U jednom trenutku se ispred ulaza parkirao automobil. Crni džip, zagrebačke tablice. Nisam obraćao pažnju dok čovjek, iliti Saša Mirković, nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je da mi psuje djecu. Pobili smo se muški. On je prvi krenuo na mene, o čemu svjedoči i snimak ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi i tu nema laži ni prevare. Nikakvo ubistvo i ostale gluposti koje osoba servira u javnosti da bi ispala žrtva. To ne može da mu prođe, jer se jasno vidi na snimku. Dakle, naša čuvena poslovica kaže: 'Ako koza laže, rog ne laže!' Stojim iza svega što sam vam rekao, ne bježim ni od koga, a i nemam šta da krijem. Meni su čast i obraz najvažniji, kao i to da uvijek i u svakoj situaciji zaštitim moju djecu i moje prijatelje", rekao je Pop.

