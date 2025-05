Svi skandali Saše Mirkovića: Anu Nikolić ostavio na benzinskoj pumpi, a Mariji Šerifović rekao da je licemjer

Menadžer Saša Mirković operisan je nakon prebijanja u Zagrebu

Estradni menadžer Saša Mirković pretučen je pred zagrebačkim hotelom kada ga je fizički napao i teško povrijedio Velibor Popović koji je takođe menadžer. Mirkoviću je u incidentu slomljena ruka, a ubrzo nakon operacije oglasio se na mrežama i spomenuo i Branka Babića koji je komentarisao napad na njega.

Mirković nerijetko u svojim izjavama ne štedi javne ličnosti, pa i najbliže saradnike s kojima je javno ratovao.

U šoubiznisu je sarađivao i s brojnim poznatim imenima širom regiona: s grupom Magazin, Borisom Novkovićem, Vladom Kalemberom, Tošem Proeskim, Željkom Joksimovićem, Jelenom Karleušom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom... a najveći uspjeh je bila uloga šefa delegacije Srbije na Pjesmi Eurovizije u Helsinkiju 2007. godine, kada je Marija Šerifović odnijela pobjedu s pjesmom “Molitva”.

Bez obzira na ovaj uspjeh, odnosi sa Šerifovićkom kasnije su zahladnili. Mirković je u jednoj emisiji otkrio i šta je bio najveći razlog.

"Nije htjela da nastupi na koncertu Tošeta Proeskog u Skopju, iako je bila najavljena. To je bilo mjesec, mjesec i po dana prije njegove pogibije. Mislila je da je u tom trenutku veća zvezda od njega, s čime se nisam slagao, a kada je poginuo zvala me je da pita da li ćemo ići na sahranu. Rekao sam joj da je veliki licemjer i spustio sam joj slušalicu".

Pored Marije, sukob je imao i sa Acom Lukasom protiv koga je čak podnio i više tužbi. Njih dvojica vrhunac saradnje imali su koncertom u Štark Areni pred 20.000 ljudi 2023. godine, a dvojac i dalje sarađuje.

U emisiji "Pretres" je pričao da je "Lukas prokockao naselje", ali i "da ga sluša da to ne radi samo kada se izdere". Potom je otkrio i da je tokom liječenja od kocke u Švajcarskoj, Lukas obrlatio ljekare da odu i uplate mu tiket. I oni su to uradili.

Prije dvije godine se našao u centru skandala zbog Ane Nikolić, koja ga je javno optužila da joj je uzurpirao pristup društvenim mrežama. Ona mu je tada u poruci poručila da “nije ona Aca Lukas”, aludirajući na njihov nejednak tretman.

Danas je s Anom nikolić opet u odličnim odnosima, a baš je sa njom i bio u Zagrebu gde je neposredno prije ovog nemilog incidentao bjavio video na Tik Toku uz poruku ‘da je razvalila‘.

Prije dvije godine je Ana Nikolić ovako pričala o njemu:

"Ovo je nečovjek koji misli da sam mu ja Aca Lukas! Nisam! Ili ostali kojima prijeti, zastrašuje... Lično je meni oteo šifru sa Instagrama. Manipulisao do prije nekoliko dana. Ja nemam kome da se žalim osim Aleksandru Vučiću ovako javno! Ovo je baš nisko… jadno i bijedno", napisala je Ana Nikolić uz fotografiju Saše Mirkovića.

Ubrzo nakon njene objave objavljen je privatni video Ane Nikolić. Na snimku koji je objavljen se vidi Anino lice u krupnom kadru sa velikim ranama na licu.

Na snimku pjevačica traži pomoć navodeći da je skoro bankrotirala i da ima samo 100 dinara na računu. Snimak je postao viralan i kruži društvenim mrežama.

Par je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića otkrio i da je njihova prva saradnja trajala sam 24 sata:

"Došlo je do konflikta nakon njenog nastupa u Skoplju. Vozač je vraćao za Beograd i ja sam ga pozvao i rako mu da svrati do Ćićevca da preuzme nešto na ćta je ona poludjela. Ana mu je rekla "Vozi ti mene prvo do Beograda pa se onda vrati do Ćićevca", rekao je Saša, na šta se Ana nadovezala i rekla:

"Bilo je tako... Pošto on nije želio da me odveze do Beograda, ostavio me na pumpi, i tako se završila ta naša saradnja".

