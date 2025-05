"Saša Mirković laže": Oglasio se i treći menadžer posle tuče u Zagrebu, kaže da će kamere pokazati šta se stvarno desilo

Saša Mirković je prije dva dana pretučen ispred jednog hotela u centru Zagreba, a on je u svom obraćanju iz bolnice otkrio je da je tokom incidenta, bio prisutan i estradni menadžer Boško Janković.

Boško Janković bio je sa Veliborom Popovićem Popom, što je sada i potvrdio.

"Tačno je da sam bio sa Veliborom u Zagrebu. Parkirali smo automobil ispred hotela. Došli smo kako bi tog dana podijelili akreditacije novinarima za koncert Tee Tairović. Ja sam ušao u hotel, a Velibor je ostao napolju da telefonira. Postoje kamere i kada dođe vrijeme svi će da vide šta je tačno bilo", naveo je Boško Janković i dodao:

"Saša Mirković širi laži i dezinformacije i to je već njegov problem. Niti sam učestvovao u tome, niti me njegov lik i djelo interesuje. Čuo sam samo kada je nastala frka i panika. Nisam čak ništa ni vidio do trenutka dok nije on bio na podu. To nije trajalo ni minut. To što on priča da je njega neko mučki napao sa leđa se vidi na snimku. Sačekaćemo da tužilac pregleda kamere i da donese presudu ko je učestvovao i šta je zapravo bilo. Ja nisam bio u policiji, ali su službenici došli kod nas u arenu i dao sam izjavu. To je sve što imam da kažem na ovu temu", rekao je za Kurir menadžer Boško Janković.

Tužilaštvo u Hrvatskoj odbilo prijavu Saše Mirkovića

Saša Mirković se oglasio nakon što su u javnost isplivale njegove fotografije ispred jednog hotela u centru Zagreba. Mirković koji tvrdi da ga je menadžer Velibor Popović Pop pretukao, otkrio je da je tužilaštvo u Zagrebu odbilo njegovu prijavu.

Mirković je ispričao na TikToku, kao ga je Pop navodno prvo udario sa leđa, a onda ga šutirao u glavu, dok je Popović kazao kako je Saša prvi krenuo na njega.

"To se desilo u centru Zagreba. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji, ja se nadam da će počinilac biti uhapšen i procesuiran. Kao i svi ovi banditi koji su sa njim na vezi", naveo je između ostalog Saša Mirković.

Pop otkrio svoju stranu priče

Sa druge strane menadžer Velibor Popović Pop rekao je za domaće medije da su se njih dvojica pobili.

"Reći ću vam onako kako je zaista i bilo. Ja sam stajao ispred hotela u Zagrebu. U jednom trenutku se ispred ulaza parkirao automobil. Crni džip, zagrebačke tablice. Nisam obraćao pažnju dok čovjek iliti Saša Mirković nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je da mi psuje djecu. Pobili smo se muški", rekao je Pop za "Kurir".

Saša Mirković se poslovno našao u Zagrebu, tačnije zbog nastupa pjevačice Ane Nikolić. S druge strane, menadžer Velibor Popović Pop, kog je Mirković optužio da ga je pretukao, boravi u Zagrebu zbog koncerta Tee Tairović.

