Oglasila se hrvatska policija: Ovo je zvanično saopštenje o sukobu Saše Mirkovića i Velibora Popovića

Zagrebačka policija izdala saopštenje povodom incidenta u kojem su učestvovali menadžeri Saša Mirković i Velibor Popović

Izvor: Printscreen/Instagram

Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, operisan je u nedelju posle fizičkog obračuna sa estradnim menadžerom Veliborom Popovićem Popom, koji se desio ispred jednog hotela u Zagrebu. Zbog povreda koje je zadobio, Mirković je završio u bolnici gde je i operisan.

Danas se oglasila policija iz Hrvatske, a zvanično saopšenje prenosimo u celosti:

“Juče, 10. maja oko 12.30 sati na Medveščaku u Ulici kneza Borne, ispred hotela izbio je fizički sukob između dva muškaraca. Prema do sada utvrđenome, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mesta događaja. Hitna pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gde je utvrđeno da je teško povređen. Sledi kriminalističko istraživanje", navodi se u saopštenju zagrebačke policije.

Saša Mirković oglasio se za Kurir nakon što je brutalno prebijen u Zagrebu. Osnivač i direktor Hype produkcije i Hype televizije u kratkoj poruci je potvrdio da je došlo do incidenta ispred luksuznog hotela. On je za napad optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

"To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje", poručio je Saša Mirković za Kurir.

(Hype, MONDO)