Komšije Jovane Jeremić otkrile u kakvom je stanju nakon raskida: Prisluškivali zašto ga je ostavila i ko joj čuva dijete

Komšije voditeljke razvezale su jezik i otkrile u kakvim izdanjima je sve viđaju

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je iznenadila javnost objavom da je okončala vezu s biznismenom Draganom Stankovićem, nakon više od godinu i po dana zabavljanja. Iako su mnogi očekivali vjeridbu, uslijedilo je iznenadno razilaženje, a kako je njeno zvanično saopštenje bilo kratko i bez detalja, mnoge zanima šta je to tačno krenulo po zlu.

Da joj krah ljubavi nije lako pao bilo je jasno i tokom uskršnjih praznika kada je Jovana bila više nego neraspložena, a sada su njene komšije na Dorćolu otkrile u kakvoj je zaista stanju nakon ljubavnog brodoloma.

"Viđamo je sada češće od kada je raskinula ali ne djeluje tužno, ona je inače vrcava pa joj ne možete vidjeti po licu kako se osjeća. Uglavnom je vidimo kada se vrati sa Jutarnjeg programa jer ona rano odlazi tamo, u cik zore. Ćerkicu joj čuva neka žena, ne znam da li je majka, tetka ili dadilja. Jovana nije loša osoba iako znam da mnoge iritira svojim ponašanjem, rekla je jedna komšinica za Blic.

Gospođa Rada, koja živi u zgradi preko puta Jovanine kroz osmijeh kaže da će se voditeljka pomiriti sa bivšim suprugom Vojom.

"Voja je oduvijek dolazio po ćerku i viđali smo ih tu u kafiću, ali u poslednje vrijeme ga viđam češće. Ja često stojim tu naslonjena na prozor, kao i svaka penzionerka pa sve vidim i što hoću i što neću, kaže kroz osmijeh pa nastavlja.

"Pravo da vam kažem, ja bih voljela da se ona pomiri sa Vojom, on je divan momak. Ne mislim da Dragan nije, nikako. Samo mislim da Dragan ima svoju djecu, unuče i da ne planira da ima još djece, a Jovana je mlada i što bi stala na jednom? Dragan ima moć i novac, ali i Voja je sada postao važan i uticajan.

U kafiću kažu da su Jovanu viđali sa ćerkicom i Vojom i dok je bila sa Draganom.

"Svi su oni družili, jednom je ona sjedela sa tim mužem i ćerkom pa je došao Dragan. Slagali su se svi super. Jovana je onako bučna, pa nekima odgovara njeno ponašenje, nekim ne ali mislim da bilo ko da joj zatraži pomoć, ona bi mu pomogla. Mnogi su je iz Ljiga zvali, što rođaci što komšije i tražili pomoć.

"Jednom sam čuo kada je pričala nekom kako je se sada sjete i oni koji joj se ni u prolazu nisu javljali, ja u to i vjerujem, kaže konobar.

Sa druge strane, jedna žena sa djetetom nije željela puno da priča o Jovani jer kaže da njeno ponašanje nije njena “šolja čaja”.

"Meni je njeno ponašanje iritantno, ali sve više mislim da se ona tako namjerno ponaša jer je shvatila kako se danas zgrće lova, nego što zaista mislim da je takva.

Komšija Miroslav koji čuva obližnju zgradu takođe vjeruje u pomirenje Jovane i bivšeg muža.

"Voja je uvijek bio tu negdje i ona zna da joj je on oslonac, vidjećete na kraju će se i pomiriti. Nema to veze sa tim objavama koje ona kači, možda ona to radi namjerno da izazove ljubomoru kod Dragana. Zista mislim da na duže staze joj je bolje sa Vojom. Ona stalno priča o tim zvijezdama koje su joj naklonjene, kaže on.

Komšije čule šta je razlog raskida?

Jedna od devojaka koja radi u salonu blizu zgrade u kojoj živi Jovana istakla ju je jednom prilikom čula dok je sa nekim pričala o Draganu.

"Izašla sam ispred da ispušim cigaretu, a ona je pričala na telefon i vrtjela se u krug tu nedaleko od mene. Pošto je bučna sve sam čula, mada sam i slušala, ne mogu krivo da kažem da nisam. Sve nas je zanimalo šta se desilo jer je tu vezu i Dragana hvalila na sva usta.

"Sve vrijeme je gestikulirala i onda je rekla: neću bre da gubim vrijeme. Rekla da joj je teško, da ona njega voli, kao i on nju ali da neće da gubi vrijeme. Moguće da je problem ispao oko odluke zajedničkog života, svadbe, bebe...jer njoj mala Lea kreće u školu u septembru i ona mora da se stacionira na jednom mjestu. Možda Dragan nije bio spreman da se preseli, ko će ga znati ali eto to sam čula, zaključila je djevojka na kraju.

