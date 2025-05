"Paćenice su ga jurile da se udaju, pucam": Jovana Jeremić bijesna kao ris, udarila na Draganove bivše

Jovanin i Draganov raskid tema je već danima, a mnogi i dalje spekuliše šta se to između njih zaista dešavalo, budući da niko nije mogao ni da nasluti da će na svoj odnos staviti tačku.

Izvor: Pink screenshot

Vijest da je voditeljka televizije Pink, Jovana Jeremić, prekinula dvogodišnju vezu sa biznismenom iz Grocke, Draganom Stankovićem, odjeknula je u domaćoj javnosti.

Poznato je da je Jovana bez dlake na jeziku, pa je tako bilo i kada je upitana da prokomentariše Draganove bivše djevojke i odnose.

Voditeljka se dotakla i svoje ljubomore, ali i posesivnosti, te priznala da sve to posjeduje, ali da reaguje tek nakon što prikupi argumente.

"U posesivnom sam fazonu, što je moje, to je moje, tuđe neću, svoje to ne dam. Kako drugačije? Muškarac u mene treba da gleda kao u ikonu na zidu, ja sam to zaslužila, valjda sam ja umjela sa njim, pa sam takav sistem gledanja i zaslužila svojim požrtvovanjem. To mu i uzvraćam, on je meni sve na svijetu. Svuda idemo zajedno, maksimalno smo posvećeni jedno drugome i čuvamo našu ljubav. Danas je ljubav rijetkost. Mi smo starinski par, jedno drugome sve pričamo, ta strogost vlada i sa njegove i sa moje strane. Samo tako umijem. Za mene nije ljubav da puštamo da svako radi šta hoće", rekla je Jovana.

"Ljubomore ima. Bolesno sam ljubomorna, posesivna sam. Ne pokazujem to, ćutim, dok ne prikupim argumente u svoju korist i onda pucam, ali u našoj priči nema mjesta tome, Dragan je prošao puno u životu, izabrao je ono što mu odgovara", dodala je.

Tada se dotakla i svadbe sa Draganom.

"Da li ću vas pozvati na svadbu? To morate Dragana da pitate. Tu se muškarac pita. Nikad nisam bila žena, koja nešto traži i juri, niti mi je to bio imperativ. Sve žene koje su sa njim bile su željele samo da se udaju za Dragana Stankovića, ja sam Jovana Jeremić bila i prije ove veze, firma sam u firmi, brend za sebe, ako se udaja desiće se, ako ne ništa. Prioritet mi je da budem srećna. O tome su razmišljale neke eks paćenice, kojima je domet bio u životu da se dobro udaju, ali moraju da nauče jednu lekciju, da moćni muškarci nikada takve ne žene nesrećnice, nego isključivo moćne i jake žene", rekla je na kraju Jovana za Blic.

Odustaje od vile

Govoreći o budućnosti nakon raskida, Jovana je izjavila da je vila Draganova i da on tamo živi, te da ona ima svoj stan koji je sama zaradila.

"Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on vjerovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar svijeta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta", rekla je Jovana za domaće medije.