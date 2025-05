"Oduvijek sam znala da čitam između redova, volim plavušane": Voditelj javno komentarisao da se "pali" na Jovanu

Jovana Jeremić uzvratila je Milanu Kaliniću, koji je izjavio da se "pali na nju".

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić je izdala saopštenje da su ona i biznismen Dragan Stanković riješili da stave tačku na vezu koja je trajala gotovo dvije godine, a njen kolega Milan Kalinić takođe se nedavno razveo od supruge Sandre nakon 18 godina braka.

Iako su imali velike planove, sve je palo u vodu, a Jovana je nedavno otkrila da se iselila iz Draganove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Glumac i voditelj Milan Kalinić nedavno je komentarisao u jednoj emisiji ponašanje koleginice Jovane Jeremić. Međutim, tada je Jovana izjavila da Milan voli žene baš kao što je ona, a on je njenu izjavu prokomentarisao u jednoj emisiji.

"Jovana Jeremić je izjavila da ti voliš žene i pališ se na žene kao što je ona", rekao je voditelj, a Milan Kalinić je, uz osmijeh, odgovorio na to: "Da, potpuno je u pravu Jovana Jeremić. Konačno da jedna žena shvati moj ukus i da ga tako javno iznese. Eto žene sad znate kakve žene treba da mi prilaze", rekao je.

Ubrzo nakon komentara Milana Kalinića oglasila se i Jovana: "Oduvek sam znala da dobro čitam između redova. I voljela sam uvijek plave muškarce, tako da… Kaliniću, nikad se ne zna. Dug je život. To što mu se dopadam, znači da Kalinić ima dobar ukus. On je meni beskrajno simpatičan", poručila je Jovana prije izvesnog vremena za Blic.

"Imam svoje što sam zaradila i nikada ne uzimam tuđe"

Inače, Jovana je u jednom intervjuu za Blic istakla da je sama sebi sve obezbedila, te da joj od Dragana ne treba ništa. Kako se ranije se pisalo, Dragan je vilu prepisao na Jovanino ime, ipak, ona danas tvrdi da ne želi ništa njegovo.

"Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on verovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe, i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar sveta, i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta", ispričala je ona.

(Hype / MONDO)