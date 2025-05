Jovana Jeremić ne prestaje da "pecka" bivšeg: Voditeljka jasno stavila do znanja Draganu šta je izgubio

Mnogi smatraju da je poruka voditeljke namijenjena upravo bivšem partneru Draganu Stankoviću, inače biznismenu iz Grocke.

Vijest da je voditeljka televizije Pink, Jovana Jeremić, prekinula dvogodišnju vezu sa biznismenom iz Grocke, Draganom Stankovićem, odjeknula je u domaćoj javnosti.

Nakon raskida sa Draganom, koji je inače vlasnik pekara, Jovana vrijeme provodi u društvu svoje bengalske mačke po imenu Hera.

Ova egzotična mačka, koju je voditeljka nedavno kupila, postala je njena velika ljubimica, a Jovana je naziva svojom "neispričanom pričom".

Na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije i snimke sa Herom, a sada je podijelila video u kojem se mazi sa njom.

"Sve dive su rođene kao ljudska bića", napisala je Jovana u opisu snimka.

"Sve dive su rođene kao ljudska bića", napisala je Jovana u opisu snimka. Mnogi smatraju da je ova poruka namijenjena upravo bivšem partneru, kao svojevrsna poruka o tome kakvu je ženu izgubio.

Porijeklo bengalske mačke?

Inače, bengalska mačka je poznata kao kombinacija domaće mačke i azijskog leoparda, često je nazivaju i "kućni tigar", a ubraja se među tri najskuplje rase mačaka na svijetu.

Odustaje od vile

Govoreći o budućnosti nakon raskida, Jovana je izjavila da je vila Draganova i da on tamo živi, te da ona ima svoj stan koji je sama zaradila.

"Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on vjerovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar svijeta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta", rekla je Jovana za domaće medije.