Jovana Jeremić vikala na komšinicu: Napravila dramu u zgradi, šokirala ponašanjem

Popularni pisac Stefan Simić otkrio je detalje neprijatne situacije između voditeljke Jovane Jeremić i mlade devojke iz njenog komšiluka

U zgradi u kojoj stanuje Jovana Jeremić izbio je ozbiljan nesporazum koji je doveo do žustre rasprave – poznata voditeljka je, navodno, u naletu besa verbalno napala jednu od svojih komšinica.

O ovom događaju pisao je i mladi pisac i sociolog Stefan Simić, koji je na svojim društvenim mrežama podelio lična zapažanja o svakodnevici u komšiluku, otkrivši da se među stanarima nalazi i kontroverzna TV ličnost Jovana Jeremić:

"Imam fin i drag komšiluk, ali potkrade se neko od onih…

Jedna studentkinja, koja je živela kod mene, umetnica. Studira film i šta već ide uz to na FDU.

Na sve liči, samo ne na paparaca. Draga, skromna, umetnički tip, skroz.

I, u jednoj o šetnji, pošto je baš majstor fotografije, videla goluba na nekoj ogradi, ili već nečemu.

I, odjednom, iskočila Jovana Jeremić: "Šta ti slikaš? Ko ti je dao dozvolu? Ovo je moj posed! Ovde ja živim! Kakav je to način?"

Devojka se izvinila i otišla. Niti gleda televiziju, niti zna ko je Jovana Jeremić.

Više po tome što je čula za nju, ali ne bi je ni prepoznala.

Međutim, kada je ova dreknula: "Znaš ti ko sam ja…" – došla je u stan i priča nam o tome, sva potresena.

Nije neko ko slika bilo koga bez dozvole. Više hvata umetničke kadrove.

I ova je odnekud izletela, kao što uvek o svemu izleti. To ti je život.

Ti bi da napraviš umetnost, a neko misli da si opsednut njime, bez i da zna da je sigurno poslednja osoba na svetu koju bi slikala", pisao je Simić i nastavio:

"A ova se istresla na dete, bez da zna da to što bi ona slikala nikakve, ali nikakve, nema veze sa njom. Niti bi bila na fotografiji.

Šta ćeš. Opsesija veličine, povezana sa manijom gonjenja, uz narcizam i grandioznost, stvara sliku da se sve vrti oko tebe", pisao je Simić izmeđuostalog.

Jovana se za sada nije oglašavala po pitanju iznetog. Zapravo, od kako je raskinula sa biznismenom iz Grocke, Draganom Stankovićem, Jovana Jeremić nije toliko aktivna na mrežama.

Podsetimo, ona je nedavno prokomentarisala i pitanje Draganove nekretnine koja je bila na njeno ime.

"Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on verovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar sveta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta", rekla je Jovana za domaće medije.

