Ovo je Kebina vanbračna ćerka koju ne želi ni da upozna: Ina odbila njegovo prezime i "prljavu slavu"

Ina je ove godine napunila 25 godina, a oni koji je poznaju tvrde da je djevojka za primer i neko s kim bi se svaki roditelj ponosio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati folk pjevač Dragan Kojić Keba ne krije koliko je ponosan na sina Igora i ćerku Natašu koja duže vrijeme živi u Americi. Međutim, to ne važi i za njegovu vanbračnu nasljednicu koju nikad nije želio čak ni da upozna.

Ljiljana Jevremović, koja je inače tekstopisac, i on su svojevremeno imali kratku aferu, u kojoj su dobili ćerku Inu. Ljiljana je godinama vodila sudski spor sa Kojićem kako bi se dokazala očinstvo, a to je i uspjela prije nekoliko godina, zbog čega je pjevač bio dužan da joj isplati zaostale alimentacije.

Zbog kamata taj dug je došao do cifre od 100.000 eira zbog čega se Kojić žalio sudu, pisali su mediji.

Iako je sud utvrdio da je Keba Inin otac, on navodno nikada nije želio da je upozna. Ina je ove godine napunila 25 godina, a oni koji je poznaju tvrde da je djevojka za primjer i neko s kim bi se svaki roditelj ponosio.

Mlada djevojka nije previše aktivna na Instagramu i Fejsbuku, te se na mrežama može naći svega par njenih fotografija. No, poznato je da studira psihologiju na fakultetu za Medije i komunikacije.

O svom ocu ne želi da govori, što potvrđuje i objava njene majke Ljiljane.

"Moj heroj, neće očevo prezime ni prljavu slavu, neće očevo bogatstvo, ponosna i hrabra djevojka koja je izdržala tone nepravdi, zbacila ih sa svojih leđa i nastavlja dalje", napisala je svojevremeno.

Kako su Ljiljana i Keba ušli u aferu

Prema njenim riječima, pevač je bio uporan u namjeri da je osvoji.

"On meni kaže: ‘kako me svi hoće, a ti me nećeš’. Kaže mi da me neće nikada više zvati, ja mu kažem ‘super’ i on opet zove i kaže ‘ovo je poslednji put da sam ti se javio’ i ja mu kažem ‘super’ i spustim slušalicu. Eto njega zvoni na interfon, ja mu ne otvaram i on čeka da neko od komšija uđe u zgradu, da bi on ušao za njim, toliko je bio dosadan da je postao smiješan, pa sam na kraju rekla ‘hajde, kada mu je brak toliko loš, kada je toliko navalio’. Pita me šta radim, ja kažem ‘kuvam kafu’, on kaže ‘je li mogu ja da skuvam kafu’, on dođe, isprska mi sve redom. On priča, ja stavim slušalice i radim. U toj komediji to prelazi u naklonost prema njemu, prijalo mi je. Imala sam prije toga period od šest mjeseci kada sam bila loše zdravstveno i ni do čega mi nije bilo, a njemu je stalo do mene", prisjetila se ona početka veze sa pjevačem.

"Peta godina na sudu, tad je bilo glavno ročište i Keba ima pravo da mi postavi tri pitanja. Prvo njegovo pitanje glasilo je ‘da li sam se nekada udavala’, drugo ‘kad sam bila sa njim da li sam znala da je on na papiru još u braku’, i treće pitanje ‘zašto sam bila sa njim’. A on je tvrdio da mi nismo bili zajedno, a pita me to, pritom za vrijeme našeg zajedničkog života ja njemu ni jednom nisam rekla da ga volim niti da sam zaljubljena u njega, pustila sam ga da uživa u mom društvu i dok se taj razvod koji je on obećao ne desi, držala sam se ledeno", otkrila je Ljiljana svojevremeno.