Prvo oglašavanje Nataše Kojić nakon fijaska na PZE: Pobjegla sa RTS-a sa kapuljačom preko glave, pa jedno poručila

Nataša Kojić se tek danas oglasila nakon ušešća na PZE, i to na svom Instagram nalogu.

"Hajp" oko ispadanja ćerke Dragana Kojića Kebe, Nataše Kojić, ne smiruje se ni dva dana nakon takmičenja. Podsjetimo, ona se samo zbog izbora za Pjesmu Evrovizije vratila u Srbiju nakon 16 godina u Americi gdje danas živi i radi, a publici se predstavila pjesmom "Up and Down".