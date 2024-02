"LJEKAR JE REKAO DA ĆU OSTATI RETARDIRANA" Pjevačica priznala da je dva puta digla ruku na sebe - Bila sam u komi

Pjevačica Dunja Ilić progovorila o bipolarnom poremećaju i suicidnim mislima

Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen

Pjevačica Dunja Ilić, koja je nedavno završila u medijima zbog bivšeg vjerenika, a potom i sukoba sa majkom, gostovala je u Kurirovoj emisiji u kojoj je progovorila o borbi sa alkoholom, ljubavnom životu, mijenjanju vjere, ali i suicidu.

Dunja je i ranije na društvenim mrežama govorila da je pokušala suicid dva puta, a sada u emisiji otkrila i da je počela da pije kada je imala samo 13 godina, kao i da je u 15. već imala ozbiljne probleme.

"Alkohol sam krenula da konzumiram kada sam imala 13 godina. Ja sam kao dijete imala poremećeno ponašanja. Bila sam jako problematična i buntovna. Sa 15 godina je to prešlo u granične poremećaje i kasnije je to prešlo u taj afektivni poremećaj. Ljudi koji boluju od toga znaju da je to usko uglavnom povezano sa zloupotrebom zabranjenih supstanci. Pokušaji samoubistva su kod pojedinih ljudi koji boluju od te bolesti (bipolarnog poremećaja), nažalost, vrlo česti. Bolest se vrlo često, nažalost, tako i završava. Ukoliko se ne tretira kako treba, ukoliko terapija nije kako treba, ukoliko ljekar nije kako treba. Da, ja sam se, naravno, pokajala i zaista nijesam imala suicidalne misli od tada više nikada. Meni se to dogodilo dva puta. Jednom ne znam ni kako sam ostala živa. To se dogodi u toj psihotilnoj epizodi", rekla je pjevačica koja je nedavno promijenila ime u Ajla.

"Postoji u psihijatriji jedan termin koji objašnjava da postoji period najavljivanja samoubistva, kao skretanje pažnje. Kod mene toga nije bilo. Kod mene je to bilo odjednom, normalno sam se ponašala i... Pronašli su me i spasili. Bila sam u komi, doktor je rekao da ću vjerovatno ostati retardirana, da neću moći da hodam, govorim, da ću morati sve od nule da učim, međutim Bog me je pogledao. Za sve postoji neki razlog. Redovno da odlazim kod psihoterapeuta, kod psihijatara, da se bavim tim problemom, da vrlo ozbiljno shvatim kada mi se desi recidiv, kada popijem ponovo, da to shvatim ozbiljno i da se to ne ponavlja. Tako da negdje od 25. godine traje ta borba, već 7 godina. Svako ko se bori sa istim ili sličnim problemom, nije sramota tražiti pomoć, sramota je sve ono što se radi prije toga", rekla je pevačica.

Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Broj SOS linije klinike “Laza