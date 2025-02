The Last of Us dobio datum: Nastavak hit serije imaće 7 epizoda, prva stiže za manje od 2 mjeseca

Druga sezona serije "The Last of Us" zvanično je dobila datum premijere.

Izvor: Warner Bros. Discovery

Kako otkriva Warner Bros. Discovery, nastavak popularnog HBO Original naslova počeće da se strimuje na Max platformi 13. aprila u SAD, odnosno 14. aprila. Premijera na HBO kanalu je istog dana u 20 časova.

Nastavak "The Last of Us" priče odvijaće se pet godina nakon događaja prve sezone, i to kroz sedam novih epizoda. HBO drugu sezonu opisuje na sledeći način:

"Nakon pet godina mira prošlost sustiže Džoela i Eli uvlačeći ih u međusobni sukob i svijet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom".

Nakon pet godina mira prošlost sustiže Džoela i Eli uvlačeći ih u međusobni sukob i svijet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom

U drugoj sezoni Pedro Paskal i Bela Ramzi repriziraju uloge Džoela i Eli, a ostatak glumačke postavke čine još i Gabriel Luna, Rutina Vesli, Kejtlin Dever, Isabela Merced, Jang Mazino, Ariela Barer, Tati Gabriel, Spenser Lord, Dani Ramirez, Džefri Rajt i Ketrin O'Hara.

Dvojac Krejg Mazin i Nil Drakman potpisuje scenario i izvršnu produkciju, a na osnovnu njihovih ranijih izjava, znamo da je planirano da priča "The Last of Us" serije, zasnovane na istoimenim video igrama, bude ispričana kroz četiri sezone.

Preostaje nam samo da se strpimo još manje od dva mjeseca, a onda se vraćamo se u post-apokaliptični svijet u kojem je gljiva kordiceps bacila čovječanstvo na koljena.