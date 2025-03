Dok čekate nastavak serije "The Last of Us", ne propustite da pogledate najnoviji trejler.

Izvor: YouTube / Max

Nakon što smo nedavno saznali da će druga sezona hit serije "The Last of Us" premijerno biti prikazana 14. aprila kod nas, sada imamo i novi zvanični trejler koji otkriva šta možemo da očekujemo od nastavka priče o Džoelu i Eli.

Novi trejler prikazuje prepoznatljivo mračnu i napetu atmosferu, isprepletanu akcijom i scenama života, pet godina nakon događaja iz prve sezone.

Trejler prikazuje i prve kadrove novih likova koje ćemo imati priliku da vidimo pored Pedra Paskala i Bele Ramzi – Ebi (Kejtlin Dever) i Dinu (Izabela Mersed), ali i spektakularne eksplozivne scene borbe sa zaraženima u sniježnim predjelima, koje obećavaju još intenzivniju akciju nego ranije.

Iz HBO-a poručuju da nas očekuje ukupno sedam epizoda, kroz koje će nas opasnosti po glavne junake držati na ivici stolice, ali i otvoriti nova pitanja o opstanku u svijetu pogođenom smrtonosnom gljivom kordiceps.

Scenaristi i izvršni producenti Krejg Mazin i Nil Drakman ranije su potvrdili da će kompletna priča biti ispričana kroz četiri sezone, a sudeći po trejleru, druga sezona biće još spektakularnija od prve.

Ostalo je manje od dva mjeseca do početka emitovanja novih epizoda, a ovaj trejler samo je dodatno pojačao nestrpljenje među fanovima serije. Pogledajte ga: