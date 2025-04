"Ljubav je važna, ali nije dovoljna": Jovana Jeremić progovorila o raskidu s Draganom, otkrila i šta će biti s vilom

Voditeljka Jovana Jeremić proteklih dana glavna je tema javnosti, a svi bruje o njenom navodnom raskidu sa Draganom Stankovićem.

Voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić, prije nekoliko dana je napravila pometnju kada je u jednoj emisiji pričala o eventualnom raskidu s partnerom Draganom Stankovićem.

Jeremićeva je sada otkrila pravu istinu o njihovom odnosu.

"Odlično sam, ne dešava se ništa spektakularno, ali znam na šta misliš. Dala sam veliku ispovijest, ali ništa ja tu nisam iznijela što se provlači kroz medije. Ništa ne demantujem, jer mi je u interesu da se sve to piše. Nikakvih promjena u mom životu nije bilo", rekla je Jovana i otkrila da li postoje problemi u njenom emotivnom životu.

"Dragan i ja smo zajedno. Nikada nismo imali raskid ili problem. Nijednu svađu nismo imali. Zajedno smo sve vrijeme, imamo fenomenalan odnos. Samo sam jasno rekla svoja razmišljanja i istakla da želim porodicu, brak i dijete. Ukoliko Dragan tako nešto ne bude želio, normalno je da ćemo se razići, jer su nam različiti interesi. Ako bude želio, nastavićemo našu vezu. To je potpuno normalno razmišljanje jedne djevojke od 34, 35 godina koliko ću ja sada da napunim".

Jovana Jeremić je otkrila da je razgovarala sa svojim partnerom o zajedničkim životnim ciljevima.

"Dragan ima iste želje kao ja, ali to morate njega da pitate. Na to on lično mora da odgovori, ne želim da budem neko ko odgovara u njegovo ime. Ja znam šta ja želim i mogu da pričam iz svoje perspektive. Ja sam uvijek znala šta želim od svog života. Mi imamo fenomenalan odnos i zajednicu, ali ja ne mogu da pričam u njegovo ime, jer to nije bitno. Meni je bitno šta ja želim i želela sam da javnost pripremim da želim brak, porodicu i dijete i da je to normalan slijed u nastavku mog života i karijere - još jedno dijete i još jedan brak naravno".

Voditeljka se osvrnula i na glasine da se odselila iz vile, kao i na njenu izjavu da će njena ćerka Lea ići u školu u Beogradu, a ne u Grockoj gdje Dragan živi.

"Pišu da sam se odselila iz vile, nisam se iselila. To je netačno. Živim četiri dana u Beogradu, tri dana u vili. Ostaje sve isto. Naravno da će moja ćerka ići u školu u Beogradu, ona je i prijavljena ovdje. Ona je sve vrijeme i išla ovde u vrtić nije išla u Grocku", objasnila je Jovana

Jovana je odgovorila i šta bi bilo sa "Vilom Jovana" u slučaju da dođe do kraha ljubavi sa Draganom.

"Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on vjerovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar svijeta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta. Uvijek treba znati jednu stvar, ljubav je jako važna, ali nije dovoljna".

