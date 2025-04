"Tako se postaje švalerka i poslovna pratnja": Jovana Jeremić javno isprozivala koleginice

Jovana Jeremić progovorila je o kolegama i nije štedjela riječi.

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je nedavno dospjela u centar pažnje zbog bivšeg muža, progovorila je na temu kolega i koleginica bez dlake na jeziku.

Rekla je da svi mogu da očekuju njenu reakciju ukoliko "krenu na nju".

"Kolege to ne rade tako direktno zato što znaju da im ja nisam potrebna kao neprijatelj. Zato što sam nezgodan neprijatelj, ja ne podmećem nogu, ja te frontalno napadam. Ja izađem u javnost i iznesem sve što znam o tebi. Ja tako napadam i tako se branim. Kod mene nema toga mi ćemo među sobom to da riješimo. Ako ti uradiš nešto javno, ubaciš element javnosti da me zezneš ili ne daj bože uzmeš moju čašu, šolju, stolicu ili tako nešto, a da me bez toga prethodno nisi pitao i to uzmeš i okačiš na Instagram, što posle ideš da se žališ kod nadređenih što sam ja izašla nešto javno da komentarišem, pa o tome je trebalo da razmišljaš ti, kad si se slikao sa mojim, okačio to na Instagram i uzeo moje, što sam ja platila i kupila i nisi me pitao. Imaš li ti vaspitanje od kuće? Mene su moji učili, tuđe ne traži, a svoje ne daj", rekla je Jovana, a potom otkrila i da li postoje kolege koje žele da joj "zabiju nož u leđa".

"Oni su sve već pokušavali, ali moja fotelja se ne zauzima šlihtanjem, već radom, a pošto su oni kompletni neradnici, pa i bezidejni, jer nemaju ličnost, nisu se rodili kao zvijezde, mogu da pokušaju".

Voditeljka je, gostujući u emisiji, otkrila i da li im smeta što ima stan od pola miliona eura.

"Jesam li ja njima branila. Mi svi imamo iste startne pozicije. Ja ću tim kolegama sve da dam, ali opet neće postati Jovana Jeremić, ja sam to rekla i jednoj našoj koleginici, prijateljici, sjedjenjem u stolicu Jovane Jeremić, ne postaje se Jovana Jeremić, pamet i ljepota nisu prelazni".

Jovana kaže da joj se te kolege danas ne javljaju.

"Ne sad mi se ne javljaju, jer sam ih javno napala. I da znaju ubuduće, sve moje koleginice i kolege, koje mi budu dirali nešto što je moje, javno ću vas napasti i javno ću vas verbalno nokautirati, pa vi meni uzvratite javno, šta je problem. Ne, znaš zašto ne smiju javno? Previše je šlaga i taloga na tim glavama, moraju da nose šešir da se ne vidi. Nisu to žene i muškarci koji su navikli da dožive naslove poput mojih, one su uvijek bile zaštićene i nisu naučile da trpe udarce javnosti, zato i nisu postale zvijezde. One imaju naslove, obukla kratku suknu, kako su joj duge noge, ali tako se ne postaje zvijezda, tako se postaje poslovna pratnja, švalerka, ljubavnica i neko ko se podvodi, tako se ne postaje mega zvijezda, da ih ja ne naučim. Ne treba da se takmiče sa mnom, ja želim da i one pobijede", rekla je Jovana u emisiji "Na liniji života, na Pink televiziji", pa je dodala:

"Sa mnom niko nikad nema problem, ali kad mi dirneš nešto moje, spremi se za kataklizmu, tuđe neću, svoje ne dam, za svoje idemo do kraja, dok ne izginemo. Ko mi dira moje, nek se spremi".

Inače, Jovana je nedavno zapalila mreže kada je došla u sukob sa koleginicama sa Pink televizije, koje su se slikale u "njenom kabinetu", koji je, kako je navela napravila od svojih para.

"I napomenila bih samo još jedno, ovaj kabinet u kojem sjedimo se zove "kabinet Jovane Jeremić". Svaki sto koji vidite ovdje je moje lično vlasništvo, ja sam ga donijela ovdje jer sam dobila dozvolu da napravim svoj kabinet i da u okviru toga gostojete u mom programu", rekla je Jovana, a zatim se obratila koleginicama:

"Niko drugi nema pravo da sjedi i da se slika u ovom kabinetu i da slike kači na Instagram, mislim da sam bila dovoljno jasna za one koji gledaju ovu emisiju, a koji stu to radili. Da im se to nikada više u životu ne ponovi. Ovaj kabinet je građen krvlju, ogromnim radom i rezultatima, za razliku od nekih. Hvala", rekla je.

