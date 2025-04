"Voja je moj izbor": Jovana Jeremić otkrila sve o pomirenju sa bivšim mužem i šokirala

Na pitanje da li među njima postoji mogućnost pomirenja, Jovana je otvoreno odgovorila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić gostujući nedavno u jednoj emisiji, dotakla se svoje veze sa biznismenom Draganom Stankovićem i sve zaintrigirale izjavom o prekidu njihove veze, ali tu nije stavila tačku.

Jovana je govorila i o bivšem suprugu Vojislavu Miloševiću, sa kojim ima ćerku Leu, pa se osvrnula na navode da navodno više nisu u dobrim odnosima.

"Naravno da je to kompletna laž. Voja i ja smo najbolji prijatelji i Voja je muškarac koji mene kompletno razumije u duhovnom smislu i u intelektualnom. On je jedini čovjek koji mene od početka do kraja zna i drži me u malom prstu", otkrila je Jovana, nakon čega je priznala da li se kaje što je sa njim dobila dete:

"Najsrećnija sam žena što imam dijete sa Vojislavom Miloševićem i da opet mogu da biram sa kim bih željela to prvo dijete, Voja bi bio moj izbor."

Na pitanje da li među njima postoji mogućnost pomirenja, Jovana je otvoreno odgovorila.

"To nisam pričala u javnosti, ali bilo je tih priča. Ne, Voja i ja smo najbolji prijatelji i znaš šta sam mu rekla? "Slušaj Vojo, ja ako se tebi vratim sada, opet ću da odem i onda ćemo opet imati kuršlus, ovako bolje da se ne vraćam i imaš me za cio život", rekla je Jovana kroz smijeh, nakon čega je naglasila da se ona ipak ne vraća starim stazama.

Jovana sa dečkom, biznismenom Draganom:

Otkrila je i da je sa bivšim suprugom i danas u odličnim odnosima, te da mu daje i ljubavne savjete, jer ga smatra prijateljem za cio život.

"Voja je moj, za sada, jedini prijatelj do kraja života i zbog Lee i zbog njega samog, jer je on izuzetno kvalitetan čovjek i zbog moje pokojne svekrve Zoke. On je ostao bez majke, ja sam njemu sve na svijetu. Može milion žena da se promijeni u njegovom životu, ja ću biti glavna, prva i jedina", rekla je voditeljka nakon čega je dodala:

"Dok sam živa, sve što imam u životu, to je i Vojino. Zato što je on došao sa jednom kesom, švercerkom, izašao iz autobusa, došao u Beograd i ostavio je sve da bi oženio Jovanu Jeremić. Čim je došao, kad smo počeli da živimo u garsonjeri, nema pas za šta da nas ujede, u toj garsonjeri je napravljena Lea, a on je rekao "Ti si trudna, zakazujemo svadbu, ja hoću da te oženim". On mi je dao status, kad nije bilo popularno biti muž Jovane Jeremić. I zato će Voja da ima uramljenu sliku i okačenu kod mene u mom životu, jer to je samo mogao Voja i niko više."