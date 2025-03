Darko Lazić prima blokatore u organizam: Sve se saznalo, folker progovorio javno, ne želi ništa da krije

Sve je to potvrdio i sam Lazić, koji se nije ustručavao da priča sa čime se trenutno suočava.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Folk pjevač i miljenik mlađih generacija, Darko Lazić, nikada nije krio da je veoma poročan, a poznato je i da je nakon saobraćajke jedva ostao živ.

Kako sada saznaju domaći mediji, Darko je već neko vrijeme na liječenju, redovno prima blokatore uz pomoć kojih je regenerisao organizam.

Sve je to potvrdio i sam Lazić, koji se nije ustručavao da priča sa čime se suočava kao i da želi da ljudi nauče iz njegovih grešaka.

"Tačno je, nemam šta da krijem. Prestao sam da koristim sve i krenuo sam od nule. Riješio sam da popravim sve što je davno išlo kao po loju i više se ne vraćam na to. Osjećam se bolje nego ikad, možda najbolje do sad. Kada sam shvatio da imam ozbiljan problem preduzeo sam mjere. Primam blokatore i sada sam novi čovjek. Svako od nas ima pravo na greške, bitno je da se uvide na vrijeme i riješe. Nije me sramota da o tome pričam javno jer želim da ljudi nauče neke stvari iz mojih grešaka i rado ću svima pomoći u tome. Sada sam kompletna ličnost za svoju porodicu i posao, pjevam kao slavuj i publika osjeća promjenu", otkrio je Darko za Pink.rs.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Jedva preživio nezgodu

Darko je u oktobru 2018. godine doživio saobraćajnu nesreću iz koje je jedva izvukao živu glavu. Nesreća se dogodila u Brestaču kod Pećinaca. Njegov automobil sletio je s puta i prevrnuo se na krov, a ubrzo posle nesreće na lice mjesta stigli policija i Hitna pomoć, koja je Lazića prevezla u KBC Zemun. Tom prilikom je utvrđeno da je on imao 1.39 promila alkohola u krvi. Lazić je nakon te nesreće bio životno ugrožen, zadobio je povrede glave, prelom butne kosti, prelom rebara i bio je smješten na odjeljenje intezivne njege.