"Bio sam sa Anom prije njenog braka, i pred kraj mog": Bivša Ace Lukasa nazvala voditeljku "kepec iz Granda"

Folker Aca Lukas riješio je da otkrije sve o odnosu sa voditeljkom Anom Sević.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Folker Aca Lukas riješio je da otkrije sve o odnosu sa voditeljkom Anom Sević, o kojem se šuška godinama unazad. On je priznao da su bili bliski.

"Bio sam intiman sa Anom Sević. Bili smo ona i ja zajedno prije nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se vidjeli. Onda je ona poslije bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Poslije, pred kraj mog braka, vidjeli smo se", rekao je u jednom dahu Lukas.

"Nismo bili u vezi, viđali smo se, tako nekako... Ne znam kako bih to nazvao, kako hoćeš..." dodao je Aca u emisiji "Pretres".

"Družili smo se... Eto, viđali smo se prije njenog braka, onda se ona udala, a onda pred kraj moj braka smo se ponovo vidjeli", zaključio je Lukas za "Hype".

Podsjetimo, Lukas je ogolio dušu u autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" prije nekoliko godina, te je osim brojnih afera koje su pratile njegov život, pisao i o svađama koje je imao sa svojom najvećom ljubavi Sonjom Vuksanović, koja je jednom prilikom iznijela svoj sud o svemu što je on iznio u javnost.

Aca Lukas sa suprugom Sonjom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je Lukas između ostalog naveo, Sonja ga je napadala da je vara sa "kepecom iz Zvezda Granda", a on ju je svojim odgovorima povređivao.

Nakon svega što je isplivalo u javnost, Vuksanovićeva je tada istakla da je šokirana pojedinim detaljima koji su napisani u knjizi, a onda je progovorila i o navodima da ju je Lukas varao sa Anom Sević.

"Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem - ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čovjeka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem", objasnila je tada Sonja.

Pogledajte slike fatalne Ane Sević:

(Kurir/ MONDO)