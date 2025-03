Lukas pričao da je bio s njegovom ženom: Darko Lazić o skandalu s Anom Sević, evo šta je poručio pevaču

Darko Lazić se prvi put oglasio povodom izjave Ace Lukasa da je "bio intiman sa Anom Sević"

Prije nekoliko nedelja folker Aca Lukas je, gostujući u jednoj emisiji, rekao da je "bio intiman sa Anom Sević". Pjevačica i voditeljka Granda, koja je bila udata sa pjevača Darka Lazića, a potom sreću pronašla pored Danijela Nedeljkovića, nije željela da se oglašava ovim povodom.

Sada je riješio da progovori njen bivši suprug i iako je napomenuo "da ne želi da se miješa", poručio Lukasu da nije trebalo tako nešto da kaže.

"Ne bih da ulazim u to, to nije moje da se miješam, ne bih da komentarišem ništa oko toga. Iskreno ne zanima me, možda nije trebao tako nešto da kaže, iskreno, nije u redu, Ana ima porodicu, ali to je njegova stvar, to je Aca Lukas", rekao je Darko.

