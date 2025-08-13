Kako je dodao, u večernjim časovima je stigao helikopter iz Bosne i Hercegovine, a u toku noći će u Crnu Goru iz Austrije stići grupa od 50 vatrogasaca sa 15 vozila.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Kanader Hrvatske danas je imao 10 naleta i ispustio 70 tona vode, helikopter Srbije je imao 60 naleta i ispustio 210 tona vode, a mađarski helikopter imao je 12 naleta i ispustio 36 tona vode, saopštio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na društvenoj mreži X.

Kako je dodao, u večernjim časovima je stigao helikopter iz Bosne i Hercegovine, a u toku noći će u Crnu Goru iz Austrije stići grupa od 50 vatrogasaca sa 15 vozila.

“Iz Švajcarske će od sjutra na raspolaganju biti 19 vatrogasaca i tri protivpožarna vozila. Crna Gora još jednom izražava duboku zahvalnost prijateljskim državama na pomoći i solidarnosti”, poručio je Ivanović, prenosi CdM.