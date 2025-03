"OSAM PUTA SAM ISPAO NA AUDICIJI" Darko Lazić pobijedio, a prije toga nisu htjeli ni da ga prime u takmičenje

Batalio pevanje i radio kao frizer.

Izvor: Kurir

Pjevač Darko Lazić odnio je pobjedu u takmičenju "Zvezde Granda" 2009. godine, a njegova karijera tada je tek počela da raste.

Ipak, put do zvijezda nije uvijek išao glatko. Darko se do mjesta gdje se danas nalazi pomučio i to dosta, a to je ispričao gostujući u jednom podkastu.

Pjevač je otkrio da je bio uporan iako su se dešavali neuspjesi i razočarenja prilikom takmičenja, ali je otkrio i čime se bavio tada.

"Ja sam vjerovao ili ne devet puta išao na takmičenje i devet puta sam ispadao. Na audiciju. Uopšte nisam prolazio tj. osam puta, deveti put sam prošao. I onda sam bio u fazonu ma ajde bre već neću više da idem...nema svrhe, kontaš. I tada sam radio kao frizer, ja sam inače frizer završio za frizera. I došao po mene rođak kao, u fazonu ajde ideš sa mnom na jedno mjesto, samo se spremi...presvuci, ono ovo, i odveo me na audiciju" priznaje on pa dodaje:

"Bila je audicija u Šapcu kod Gejaka. Kad sam vidio gdje smo došli ja kao daj brate neću probao sam osam puta. Šta će sad biti drugačije? A pritom, u međuvremenu sam se dosta ispraksao radio sam sa tim bendom 2-3 godine i dosta sam se ispraksao i dosta mi napredovao glas. I ja izađem bezveze kao aj sad da otpjevam kad sam već došao međutim, izađem, otpjevam i prođem...i te godine pobijedim.