Tokom dana, pripadnici VCG djelovali su u Smokovcu, Kučima, Doljanima, Gornjim Mrkama, Topalovu, Gornjim Rsojevićima, kao i na drugim lokacijama u opštinama Podgorica, Danilovgrad i Nikšić.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Pripadnici i pripadnice Vojske Crne Gore i danas su angažovani na gašenju požara iz vazduha i sa kopna.

Posade helikoptera Bell 412 izbacile su desetine tona vode na požarišta, dok jedinice na zemlji neprekidno rade na obuzdavanju plamena i zaštiti života i imovine građana, navodi se u saopštenju iz Ministarstva odbrane.

Sve aktivnosti Vojske Crne Gore sprovode se u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, lokalnim službama zaštite i spašavanja, kao i drugim nadležnim institucijama, kako bismo

zajedničkim snagama zaštitili ugrožena područja.

Vojska Crne Gore ostaje potpuno posvećena izvršavanju svojih zadataka i spremna da pruži pomoć

gdje god je to potrebno, navodi Biro za odnose s javnošću Ministarstva odbrane, prenosi Antena M.