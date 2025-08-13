Kako navode iz ODT Podgorica, M.B. je oštećenoj, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, u više navrata prijetio da će objaviti snimke sa eksplicitnim sadržajem na kojima se nalaze njih dvoje, ukoliko raskine vezu sa njim

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo odredilo je zadržavanje do 72 sata M.B. zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili zapisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem, nedozvoljene polne radnje i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako navode iz ODT Podgorica, M.B. je oštećenoj, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, u više navrata prijetio da će objaviti snimke sa eksplicitnim sadržajem na kojima se nalaze njih dvoje, ukoliko raskine vezu sa njim, navodi se u saopštenju iz ODT-a, prenosi Antena M.