"Izdahnuo sam u bolnici, davali su mi 2% šanse da preživim": Jeziva ispovijest Darka Lazića o stravičnoj nesreći

Darko Lazić dotakao se najgoreg perioda života i otkrio do sada nepoznate detalje iz bolnice nakon što je doživio tešku saobraćajnu nesreću.

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Pjevač Darko Lazić preživio je stravičnu saobraćajnu nesreću 2018. godine, a ljekari su mu nakon dolaska u bolnicu davali svega dva odsto šanse za preživljavanje. O ovom traumatičnom iskustvu govorio je nedavno u jednom podkastu, prisjećajući se trenutka koji ga je umalo koštao života.

Podsjetimo, on je u nesreći zadobio teške povrede, uključujući povrede glave, prelom butne kosti i rebara, zbog čega je završio na intenzivnoj njezi. U svjesno stanje se vratio tek mjesec dana kasnije. Kako sam kaže, poslednje čega se sjeća prije nesreće jeste da je pritisnuo gas kako bi što brže stigao kući, a sledeći trenutak kojeg je postao svjestan bio je kada se probudio u bolnici, priključen na aparate.

Pogledajte kako je izgledao njegov automobil nakon nesreće:

"Kakav sam bio ranije, sada sam za poželjeti. Imao sam dvije faze, prva je bila nakon moje nesreće 2018. godine, tada sam godinu dana bio u bolnici, nepokretan i u kolicima. Tada sam proglašen za medicinski fenomen i dali su mi 2 odsto šanse da preživim. Često pokušam da se sjetim kako je taj sudar izgledao, ali ne sjećam se. Znam sve do trenutka nesreće, pa ću sada i reći tačno šta je bilo", započeo je Darko.

"Radio sam četiri dana zaredom i sjećam se da je bila nedelja. Legao sam oko devet sati uveče da spavam, nisam ugasio zvono i tada me je jedan prijatelj nazvao oko 23:30 da mi kaže da je naš jako blizak drugar dobio sina. Ja sam se razmišljao i na kraju sam odlučio da se spremim i ustanem i tada mi je majka rekla: "Da li si normalan, nisi spavao četiri dana?". Tada sam u dvorištu imao parkiran džip i kabriolet, bilo je klizavo bolje je bilo da idem džipom, ali sam na kraju uzeo kabriolet.

On je priznao da mu se prispavalo tokom vožnje, pa je pojačao grejanje u automobilu što je bio okidač da zadrijema i skrene sa puta.

"Na proslavi nisam bio dugo, krenuo sam nazad oko četiri ujutru i još jedan drugar je išao sa mnom. Popio sam dva tri piva, što je ništa koliko inače umijem da popijem i meni se tu malo prispavalo. Njega sam ostavio ispred hotela i tada mi se prispavalo. Ja sam stao i spustim krov na kabrioletu da bi duvao vjetar da mi se ne bi spavalo. Postaje mi hladno, ja opet stajem, podignem krov, upalim grijanje i spustim prozore. Reko', 'ajde da stisnem gas, spava mi se, da što prije stignem kući i to je poslednje čega se ja sjećam", priča Lazić kojem su drugi otkrili kako je stravična scena prevrtanja izgledala.

"Pronašao me je čovjek koji je komšija mog gitariste. On me je vidio kako se prevrćem i ispadam iz auta i odmah je stao i pozvao Hitnu pomoć. Bio sam u redu sve dok nismo ušli u bolnicu i tu sam izdahnuo, rekli su mi da su me tada reanimirali i vraćali u život", dodaje pjevač.

Lazić kaže da nije imao pojma šta se desilo i da je imao osjećaj kao da spava.

"Sjećam se samo da sam se probudio, imao sam osjećaj kao da sam normalno legao, a ne da je prošlo mjesec dana. Probudio sam se na aparatima, vezan za krevet. Hvala Bogu sve se završilo kako treba, ali ne mogu ni da zamislim kako se moja porodica tada osjećala", zaključio je Darko Lazić u podkastu "Panama".

(Kurir.rs/Modno)