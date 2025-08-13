Kako su kazali, sa tim požarom bore se već dva dana.

Izvor: Profimedia

Vatrena stihija aktivno "guta" borovu šumu u mjestu Studeno kod Danilovgrada, rečeno je "Vijestima" iz Službe zaštite i spašavanja te opštine.

Kako su kazali, sa tim požarom bore se već dva dana.

"Velika površina borove šume je zahvaćena. Radi se o velikoj prirodnoj katastrofi. Uspjeli smo da odbranimo sve kuće i vikendice na tom području", objasnili su "Vijestima".

Osim te lokacije, vatrogasci danilovgradske Službe zaštite danas su se borili i sa požarom na lokalitetu Mamućevina.

"Tamo je bilo devet vatrogasaca. Pomagali su nam i vatrogasci iz Mojkovca".