Vlada je sjutra, 14. avgusta proglasila Dan žalosti zbog pogibije vojnika Dejana Božovića koji je pomagao u gašenju požara u Kučima.

Izvor: MONDO

Povrijeđeni vojnik Marko Iković je prema riječima načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Miodraga Vuksanovića stabilno i osjeća se dobro, prenosi Dan.

Nesreća se dogodila kada se prevrnuo kamion-cisterna usljed slabe vidljivosti terena koju je uzrokovao gust dim.

" Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pješadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm " saopšteno je iz Ministarstva.