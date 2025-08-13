Mještani kažu da žive u nehumanim uslovima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U selu Donji Crnci, u Piperima, mještani su već četvrti dan bez vode, dok temperature prelaze 40 stepeni. Među njima su i djeca, stariji i nepokretni, a uz požare u blizini i bez adekvatne pomoći nadležnih, strahuju za svoje živote i domove, piše Antena M.

Česme u selu su suve od dana prije izbijanja velikog požara u Piperima. Mještani kažu da žive u nehumanim uslovima.

" Ođe ima male djece, ima starih ljudi, nepokretnih ljudi, crveni je meteo alarm, 42 stepena su najavljena. Možete misliti koliko je ođe, dok požari bukte. Nemamo vode za tehničke uslove, pijaće vode " kaže Milena Makočević, mještanka sela Donji Crnci.

U, kako opisuju protekle dane, nehumanim uslovima, tražili su pomoć lokalne vlasti.

" Na 50 stepeni, četvrti dan bez vode. Dva dana smo bili bez struje. Obratili smo se gradonačelniku Saši Mujoviću, za neku pomoć od nekih pet kubika vode da nam pošalje, tu za nas petnaestak kuća " priča još jedan mještanin sela Donji Crnci, Saša Božović.

Odgovora, međutim, osim odbijanja, nije bilo. Gradonačelnik je, u glasovnoj poruci, Božoviću poručio:

" Poštovani Saša, ja ne mogu to da koordiniram, morate to vodovodu da se obratite, ne mogu ja, vjerujte ja ne znam đe sam, kako ja sad da tražim vodu, da idem, molim Vas nemojte me s tim, sa ovakvim stvarima opterećivat - čuje se u glasovnoj poruci gradonačelnika Mujovića."Božović kaže da je takav odnos neljudski.

" Nikako se ponio prema nama. Neljudski. Samo što nije došao da nas bije " kaže on.

Prepušteni sami sebi, danima su u strahu od vatre, koja bi, bez pristupa vodi, koja je u ovom selu nestala dan prije izbijanja velikog požara u Piperima, lako mogla ugroziti njihove domove.

" Mi nijesmo nerazumni, znamo da su požari. Znamo da su izgorjeli kablovi. Ali, nama je voda nestala noć prije požara i mi nemamo nikakve veze sa izvorištem koje je izgorelo u Đurkovićima " priča mještanka sela Donji Crnci Milena Makočević.

I pitanje podgoričkom Vodovodu - koji je razlog nestanka vode, kao i kada će doći, ostalo je bez konkrenog odgovora.

" Puštena je voda. Doći će voda tokom dana. Brzo će voda... ali te vode nema, evo četvrti dan"- kazala je Milena.

U teškom trenutku, djelimično olakšanje stiglo je zahvaljujući privrednicima, koji su organizovali donaciju flaširane vode. Njima su, kažu, beskrajno zahvalni.

" Sa Cetinja ljudi ponudili su cistijerne vode, ljudi iz Bemaxa, svi koji su mogli od jutros, zvali su da pomognu, to što mogu pomognu " kaže Saša Božović.

I ovu noć, kažu, dočekuju nemirni, u strahu, dežurajući kraj svojih domova, bez vode i sigurnosti od vatre koja se proteklih dana približila na svega kilometar od kuća u Donjim Crncima, prenosi Antena M.