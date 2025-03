Rodila ćerku 31 godinu starijem, a sad priznala zašto ne žive zajedno: "Ja sam u drugom stanu sa bebom, teško je"

Partnerka Steve Simeunovića progovorila je o njihovom odnosu i priznala da nisu u istom stanu.

Izvor: Instagram/zorana.simeunovic/printscreen

Pjevačica Zorana Simeunović postala je majka prije skoro godinu dana, rodivši ćerku Jovanu svom suprugu, kompozitoru Stevi Simeunoviću, koji je od nje stariji tri decenije.

Sada je prvi put progovorila o njihovom odnosu, otkrivši da, iako su roditelji, ne žive zajedno, već u odvojenim stanovima.

Na pitanje kako se snalaze u ulozi roditelja i da li joj je naporno, Zorana je upravo tim odgovorom iznenadila javnost.

"On spava, ali da se razumijemo on spava zato što smo još uvijek u razdvojenim stanovima. Naš stan nije zvanično gotov za useljenje. Ja sam u drugom stanu sa bebom i zbog njegovog posla i zbog gitare i zbog sviranja. Jako je teško, ali je jako slatko" rekla je pjevačica.

Kako je navela, ona je često nervozna, ali je Steva istrpi.

"Umem ja da budem i nervozna i bijesna, mislim to je normalno, koja majka nije kada se budi po pet, šest puta u toku noći, ali dobro istrpi on to sve na kraju", rekla je za "Hype".

Na kraju su ipak potvrdili da će uskoro početi da žive zajedno, kada im stan bude gotov.

Podsjetimo, Zorana i njen trideset godina stariji emotivni partner Steva Simeunović izgovorili su sudbonosno "da" 2018. godine, a o njihovoj svadbi mediji su brujali danima, zbog razlike u godinama.

Pogledajte još njihovih fotografija:

(Telegraf/Mondo)