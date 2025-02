Vojaž javno podržao pjevačicu, jasno je za koga će navijati u finalu PZE: U objavi stavio da ona za njega "gori"

On je u storiju objavio njenu fotografiju sa nastupa, a uz nju je stavio emotikon vatre

Nakon nastupa mlade pevačice Vukayle, jasno je zašto je od samog starta bila jedna od favorita. Ona će se večeras, 28. februara, nadmetati za titulu našeg predstavnika na Evroviziji, zajedno sa još 15 takmičara.

Lijepa i talentovana pjevačica Sara Vukajlov koja se predstavlja kao Vukayla, publici se predstavila pjesmom "Mask" koja je od starta bila jedna od omiljenih, i za koju mnogi kažu da zvuči svjetski. A podržale su je i brojne kolege, među kojima je i Vojaž, koji je javno pokazao za koga navija.

Vojaž je u storiju objavio njenu fotografiju sa nastupa a uz nju je stavio emotikon vatre, stavljajući do znanja da "gori" i da je verovatno njegov favorit.

Vukayla se pred sam nastup u polufinalu obratila medijima, i istakla da je prezadovoljna podrškom, ali i reakcijama, te da se već osjeća kao pobjednik. Tom prilikom je priznala i da joj je pomogla Milica Pavlović.

"Nismo se upoznale, ali bih to željela. Pomogla mi je mnogo i želim da joj se zahvalim. U trenutku kada se sve to desilo povezala me je sa rediteljom", dodala je Vukayla, nakon što je ispričala da joj je jedan od saradnika kako je navela "otkazao, tj. nije ni otkazao, nego 'ghost-ovao'".

